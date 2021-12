Saurín, entrenador del CV Gran Canaria: "Tenemos que mantener la concentración durante todo el partido"

Pascual Saurín es consciente que el partido en Barcelona será complicado. El técnico del CV Guaguas señaló que "espero un partido difícil y sufrido porque los dos tenemos cosas en juego. Debemos salir muy concentradas porque el Barça en su campo se está haciendo muy fuerte; todos los rivales que están pasando por allí están sufriendo".

Además, el entrenador del equipo isleño comentó que "creo que es importante preparar el partido a conciencia y salir muy concentradas. Tenemos un objetivo claro, y si nos tienen que ganar que sea porque son mejores que nosotras, no por esos errores que cometemos".



Sobre el rival, Saurín afirmó que "el Barça es un equipo, sobre todo en defensa. Lo que he visto de ellas me ha gustado. Además, tienen varias jugadoras de gran nivel como Novoa. Es un equipo completo y están teniendo buenos resultados".