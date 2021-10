El Rocasa Gran Canaria busca la cuarta victoria consecutiva

El Rocasa Gran Canaria saltará a la pista del Antonio Moreno como líderes de la Liga Guerreras Iberdrola tras la exhibición ofrecida por las pupilas de Robert Cuesta en la última jornada en el hogar del Costa del Sol Málaga, uno de esos triunfos que confieren solera y buenas sensaciones para reafirmar el gran trabajo realizado por las teldenses hasta el momento.



Sin embargo las teldenses son conscientes de que un derbi no se parece a ningún otro partido de liga, independientemente de las dinámicas en las que llega cada uno de los equipos, dada la especial connotación de un choque en el que nadie quiere perder y en el que ambos rivales darán un plus para sumar los dos triunfos en juego.



Mantener la dinámica positiva será fundamental para afrontar el primer parón liguero de la temporada con cuatro triunfos en su casillero, para lo que no podrá contar Robert Cuesta una semana más con las lesionadas Agni Zygoura y Adriana Marksteiner.



Si la última jornada era Sayna Mbengue quien encabezaba la tabla de goleadoras de la Liga Guerreras Iberdrola, en esta ocasión es Alba Spugnini con 26 dianas la máxima goleadora de la categoría, bien secundada por la propia Sayna (21) y Katarina Pavlovic (15).