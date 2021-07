Raúl Navas: "Puedo aportar serenidad y experiencia en la defensa"

El director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, presentó en Marbella al nuevo fichaje amarillo, Raúl Navas. "Es un jugador que nos asegura presencia, buena salida de balón y experiencia en la defensa. Estamos muy contento con su incorporación y estamos seguro de que nos va a dar un salto de calidad", apuntó.

El central, Raúl Navas se mostró satisfecho y contento con el inicio de esta nueva etapa. "Ha sido todo muy rápido. En los últimos días Pepe Mel contactó conmigo y hablamos sobre lo que buscaba y la manera de jugar. Es un grupo joven y ambicioso lo que hay por lo que estoy muy contento de estar aquí. Solo falta que empiece a rodar el balón".

Raúl Navas es un central que cuenta con un amplío recorrido en el mundo del fútbol. "En estos dos primeros entrenos he estado hablando con mis compañeros y el entrenador. La parte táctica no la conocía y la verdad que me gusta el planteamiento y los sistemas que estamos empleando. Los compañeros le están metiendo muchísima intensidad a los entrenos y se nota cada vez que robas o pierdes un balón. Vengo con la intención de mantener al equipo lo más arriba posible, pero lo que tenemos que hacer es ganar el primer partido".

"En la pretemporada tenemos partidos de alto nivel. Hoy tenemos el primero ante el Espanyol, tiene jugadores de mucha calidad y son partidos para hacer piernas y acumular minutos", apuntó Raúl Navas. Cuestionado ante el sistema que prefiere sin con tres centrales o dos, Raúl Navas, apuntó, "con tres centrales le das libertad a los carrileros y para defender te sientes más arropado. Pero al final lo importante es trabajarlo".

"Las Palmas es un equipo que juega alegre y cuando tiene el balón el contrario lo puede pillar abierto. Puedo aportar serenidad, liderazgo y ordenar atrás. Buscaré aportar mi granito de arena para que se reduzca el número de goles e intentar estar lo más arriba posible", puntualizó.