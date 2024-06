Ramírez: "Espero y deseo que Carrión continúe en el Oviedo el año que viene en Primera División"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, mantiene la incertidumbre sobre la identidad del próximo entrenador del equipo amarillo en sustitución de Xavi García Pimienta, ya elegido pero no anunciado, tras asegurar este miércoles que desea que Luis Carrión ascienda con el Real Oviedo a Primera División.



El técnico catalán, citado por muchos medios de comunicación como el principal candidato al banquillo insular, tiene una cláusula de renovación automática con el equipo asturiano en caso de ascenso, y actualmente disputa el 'play-off' de LaLiga Hypermotion.



"Le deseo al Real Oviedo que ascienda, y si sube, Luis Carrión tiene un año más de contrato; por lo tanto, no será entrenador de la UD Las Palmas. Espero y deseo que Carrión continúe en el Oviedo el año que viene en Primera División", ha asegurado Ramírez en rueda de prensa tras presentar la campaña de abonos 2024-2025.



El dirigente grancanario entiende que es "una falta de respeto" a la UD Las Palmas, al Oviedo y al propio técnico barcelonés que se esté especulando con su nombre como futuro entrenador del equipo amarillo, cuando está inmerso en la lucha por el ascenso con el conjunto carbayón, que este miércoles juega en Eibar el partido de vuelta de la primera semifinal (0-0 en el Carlos Tartiere).



Ramírez asegura que no se ha sentido ofendido por unas declaraciones de Jesús Martínez, accionista mayoritario del Oviedo, en las que tildaba de "proyecto menos importante" el de la UD Las Palmas, para tratar de convencer así a Carrión para que renueve.



"Tengo una buena relación personal con el presidente del Oviedo, estuve hablando la semana pasada con él y respeto la opinión de cada uno", ha apuntado.



Preguntado por su homónimo, el técnico grancanario Miguel Ángel Ramírez, también involucrado en la lucha por el ascenso con el Real Sporting de Gijón, en su caso ante el RCD Espanyol, el presidente de la UD Las Palmas ha dicho que es "un buen entrenador, pero creo que ya tiene destino", y ha añadido que al técnico isleño "le ilusionaría llegar algún día al equipo de su vida".



El dirigente del equipo grancanario ha advertido a los aficionados de que "no va a haber fichajes bomba, nada extraordinario. No vamos a vender la moto de hacer un equipo para jugar la Champions o la Europa League. Ya tenemos a 10 jugadores fichados".

Aún así, considera que la próxima temporada volverá a ser "ilusionante" y el objetivo será "conseguir 40 puntos y como mínimo, quedar el cuarto por la cola", en clara alusión a la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.