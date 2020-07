Porfi Fisac: "Esto no es solo un club de baloncesto, esto es Gran Canaria"

Porfi Fisac, en su presentación como nuevo entrenador del Herbalife Gran Canaria, habló de lo que espera de esta temporada y además de su manera de ver el baloncesto. Fisac señaló "ganar o perder no me importa en mi carrera, lo que me importa es que los jugadores transmitan a la afición. Quiero que den todo lo que tengan y les puedo asegurar que las personas que vengan al pabellón saldrán con una sonrisa". También indicó que es fundamental que el aficionado se sienta orgulloso del equipo "debemos ser transmisores hacia la grada. Aquí hay que venir a divertirse. No me gusta exigir a la grada nada, me gusta transmitir cosas. El que esté, debe tener un deseo grande de estar".

"Esto no es solo un club de baloncesto, esto es Gran Canaria. Tenemos que tener un sentido de que los jugadores lleguen a la grada, y la grada tiene que volver a ser feliz".



pic.twitter.com/ml6FdC7hN3 — Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 9, 2020

Sobre los objetivos con lo que partirá el equipo para la temporada 2020-2021 afirmó "nunca voy a hablar de Copa del Rey o Playoff hasta que la tengo en la mano. Cuando tengamos el equipo hecho, y el resto de equipos, podremos hablar. No voy a regalar un minuto a los jóvenes, pero tampoco a los veteranos".