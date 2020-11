Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "Somos un equipo que en el campo se está entregando"

Este domingo se juega el derbi canario en la Liga Endesa. El Herbalife Gran Canaria visita al Iberostar Tenerife en el Pabellón Santiago Martín. Porfi Fisac, entrenador del conjunto grancanario, señaló "nosotros ahora mismo somos un equipo que en el campo se está entregando. En los últimos partidos, ganando o perdiendo, tenemos una sensación de trabajo, esfuerzo defensivo donde en esta situación solo puedo hablar bien de los chicos. Ayer sacan un partido adelante con un trabajo extraordinario para reducir la anotación del equipo contrario. Es verdad que el ritmo lo llevaban ellos porque juegan con un ritmo más lento con muchos aclarados, pero el juego del grupo a nivel defensivo estuvo a un altísimo nivel. Eso es a lo que nos tenemos que agarrar. Sabemos a quién nos enfrentamos, sabemos la disposición de Iberostar Tenerife , lo bien que está jugando, está haciendo las cosas con ese grado de experiencia, dominan los tiempos. Tienen dos bases que están en la parte más top de la liga. No solo Marce, su calidad, sino también Fitipaldo. Luego tienen un hombre como Shermadini, que está dominando la parte interior. Luego tiene a Salin, Díez, Dooernkamp que están tirando con criterio. Es un equipo difícil de batir con una sola derrota ante el FC Barcelona, pero no es momento de entregarnos. Si nos queda algo de chispa, es el cuarto partido que hacemos en la semana. No vale más que venir, si es necesario, en camilla, hay que dejar todo lo que tengamos porque luego tendremos un día libre tras tres semanas. Tranquilos afición, que nuestro grado de sufrir va a llegar más lejos que nunca".

El técnico del cuadro amarillo se mostró autocrítico con la dinámica del equipo en la Liga Endesa en esta temporada "no les voy a mentir. Yo me he equivocado a la hora de planificar cómo tenía que jugar este equipo. No he sido capaz de dotarlos desde el principio de ese grado de alegría, desparpajo, cierta libertad que me gusta darle al jugador. El baloncesto que estamos haciendo es diferente en muchos sentidos al que en los últimos años he podido practicar. Requiere un conocimiento de las cosas, yo estoy modificando mis normas para que el grupo sea competitivo y ganador. Sin tener la posibilidad de trabajar toda la semana, que sería mucho más sencillo, a través de vídeos, partidos, scouting individualizado y a través de información estadística que les estamos dando, llegar a ese objetivo que es ganar. En relación al Iberostar Tenerife afirmó "es un equipo que juega el baloncesto llevado al extremo de la inteligencia máxima. Es un equipo que tiene un gran equilibrio en zona de tiradores, tener un referente interior, y un juego de bases donde el grado de conocimiento es grande. Parar a Tenerife es muy complicado. Para mí es de los dos o tres equipos con mejor disposición táctica, mérito del entrenador, mejor ejecución táctica. Encima ese grado de experiencia le hace defender con solvencia, tienes mucho físico en el 3 y 4, con gran capacidad de tiro. Es un equipo muy equilibrado y por eso van en la clasificación cómo van. El objetivo es llegar al último cuarto con todas las opciones para intentar ganar el partido".