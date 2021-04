Porfi Fisac: "El Barcelona es un equipo con un trabajo defensivo muy consistente"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, analiza el partido que disputará el equipo isleño ante el Barcelona este miércoles en el Gran Canaria Arena. Sobre el rival, Fisac señaló que "ahora mismo el Barça es el equipo que va número 1 en Europa. Es un equipo con un trabajo defensivo muy consistente. La incorporación de Pau Gasol les da más abanico. No sé con qué roster nos enfrentaremos porque deben dejar tres jugadores fuera".

En relación al momento que vive el equipo, el técnico del conjunto grancanario indicó que "para nosotros, lo más importante es no perder las credenciales de quiénes somos, de cómo debemos hacer las cosas, de cómo debemos trabajar. En la parcela defensiva debemos ser disciplinados, respetuosos. Y jugar contra equipos como el Barça requiere tener un grado de acierto superior al de cualquier otro partido.

Fisac quiere centrarse en lo que resta de temporada y en las opciones que tiene el Herbalife Gran Canaria de jugar la fase por el título en esta campaña, aunque afirmó que "en principio tengo contrato, con opciones de salida, que las tiene todo el mundo. De estas cosas no me suele gustar hablar, debo centrarme en lo mío. Cualquier cosa que hace Willy Villar, me la comunica, y el feeling es muy bueno. Estoy de acuerdo en lo que va haciendo. Yo me centro en lo mío, y si habla o no con agentes es su trabajo, así como el nuestro es enseñar vídeos y tener las cosas claras".