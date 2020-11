Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "El equipo no ha estado a la altura"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, señaló al término del partido ante el Sabadell "no ha estado a la altura de lo que debíamos hacer. El Sabadell salió nervioso al partido, con muchas imprecisiones y no hemos estado al nivel de intensidad que requería el partido para ponernos por delante. Teníamos una enorme ocasión para dar un paso hacia adelante en el día de hoy, todos estamos decepcionados porque no pensábamos hacer un partido así".

Pepe Mel afirmó "hemos tenido muchas opciones de cambiar el devenir del partido, pero no hemos sido agresivos en esos quince minutos en los que ellos tenían dudas", dijo Mel, que añadió que "hay que ir a por los partidos desde el primer minuto y eso es lo que me duele, me canso de repetir que si no lo somos nos convertimos en un equipo vulgar y los jugadores lo saben". Sobre los cambios, el técnico del conjunto grancanario indicó "tendría que haber quitado a los once, quité a Enzo porque teníamos que hacer algo, estábamos dormidos y hemos cambiado también el sistema para intentar dar un mensaje de agresividad hacia adelante".