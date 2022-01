Pepe Mel se despide de la plantilla de la UD Las Palmas

Pepe Mel se despidió en la mañana de hoy de la plantilla de la UD Las Palmas en la Ciudad Deportiva. El técnico madrileño, que llegó en marzo de 2019 para sustituir a Paco Herrera, completó un total de 128 encuentros, en Liga y en Copa del Rey, en el conjunto amarillo.

Pepe Mel señaló que "creo que he contribuido a muchos cosas, aunque espero que no vean en mí a un entrenador bueno o malo, sino a una buena persona, alguien honrado. He perdido un trabajo y he ganado muchos amigos". También añadió que "desde la distancia brindaré por el ascenso, me marcho con la maleta llena de amigos y cariño".