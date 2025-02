La UD Las Palmas cosecha un punto en su visita al José Zorrilla (1-1)

El equipo de Diego Martínez cosechó un punto de su visita a Valladolid, en un partido que tuvo dos tramos bien diferenciados. El primero de ellos hasta el minuto 30 de partido y el segundo tras la expulsión de Scott McKenna, momento en que el equipo mandaba en el marcador, con un gol de Sandro. Desde ese momento y hasta el final del encuentro, los amarillos supieron sufrir ante un Real Valladolid absolutamente superior en juego y ocasiones.

Comenzó el equipo de Diego Martínez dominando el encuentro, ante un Valladolid que no encontraba el camino para controlar a la Unión Deportiva. La posición del equipo pucelano quedaba reflejada en el desarrolo del partido hasta ese momento de forma clara.

El equipl de Diego Martínez iba ganando terreno y dominando a medida que transcurría el encuentro. El primer aviso llegó nada más comenzar el partido, cuando McBurnie cayó derribado dentro del área en un encontronazo con Hein. El partido se detuvo mientras se revisaba en la sala VOR, pero finalmente no se consideró necesario llamar al árbitro a revisar la jugada. Lo siguiente que ocurrió ya tuvo mejor desenlace, aunque hubo que esperar 20 minutos para ello.

La UD combinó cómoda en zona de tres cuartos y finalmente el balón cayó en los pies de Sandro desde la frontal. El grancanario tuvo tiempo de controlar, pensar, mirar a portería y armar el disparo. El balón, sin aparente peligro, pegó en Javi Sánchez y tomó una parábola que terminó dentro de la portería pucelana. No había pasado nada en el encuentro, pero a los 20 minutos ya Diego Martínez tenía el partido donde quería y además sin apuros.

El gol despertó al Valladolid, que vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego a Marcos André justo después. No obstante, la jugada que cambió por completo el partido no fue el gol de Sandro, sino un error de un Dario Essugo que digamos que no está haciendo el inicio de 2025 soñado. En una jugada en línea divisoria y sin apenas presión, jugó en horizontal para McKenna, obviando que el central escocés le estaba indicando que jugara hacia atrás con Cillessen. Ese balón, falto de fuerza, fue interceptado por Anuar, obligando a McKenna a ponerse en su camino casi por accidente. Obstrucción clara y tarjeta roja sin discusión.

No había pasado media hora y la UD, aunque con el marcador a favor, volvía a ser víctima de sí misma para complicarse un partido que tenía totalmente controlado. A partir de ese entonces, monólogo de un errático Valladolid que vio ese resquicio de vida jugando con uno más. La roja trastocó por completo a Diego Martínez, quien se vio obligado a retirar a Mcburnie para dar entrada de inmediato a Juanma Herzog, con lo que la UD pasaba prácticamente a renunciar al ataque hasta llegar al descanso, no sin antes tener otro susto en forma de gol anulado a Anuar.

Dicen que las desgracias nunca vienen solas, y Mika Mármol quedó lastimado en su tobillo poco antes del intermedio y llegó a duras penas al vestuario, donde finalmente no pudo seguir en el campo. Tras el descanso Diego Martínez movió fichas y además del lesionado Mika Mármol, dando entrada a Bajcetic como defensa central, saltó al césped un recuperado Fábio Silva en lugar de Moleiro, quien había visto la amarilla y no estará ante el Real Betis la próxima semana.

Poco cambió el partido pese a los cambios de Diego Martínez. Quien sí surtió efecto desde el banquillo fue Álvaro Rubio, quien no dudó e introdujo hasta cuatro novedades de golpe sobre el césped. Apenas cinco minutos después de este cambio, dos de los recién salidos fueron los artífices de lo que era cuestión de tiempo. Centro desde la derecha de Iván Sánchez que fue cabeceado en el segundo palo por Marcos André de forma que el balón quedó a los pies de otro recién incorporado, Latasa, en el área pequeña. Inapelable.

El empate hizo que el equipo local volviera a mirar hacia la portería amarilla, con un Fabio que intentó ser protagonistas por momentos. Cillessen tuvo que intervenir ante Moro nada más recibir el gol del empate, mientras que minutos después una acción accidentada en el área pucelana a punto estuvo de acabar dentro de la portería casi sin saber cómo. Sin embargo, fue un espejismo, puesto que el Valladolid inclinó el campo hacia la meta del guardameta neerlandés, quien se erigió en estrella del partido con acciones que rememoraron las razones por las que ha defendido porterías como la del Barcelona.

El tramo final del encuentro fue resultó ser un sufrimiento para los amarillos que se defendían como gato panza arriba ante los continuos acercamientos del Real Valladolid a la portería de Jasper Cillissen.

FICHA TÉCNICA

REAL VALLADOLID: Hein; Candela (Luis Pérez 56′), Javi Sánchez, Cömert, Aznou; Amallah (Iván Sánchez 56′), Grillitsch, Nikitscher (Mario Martín 56′), Anuar (Latasa 56′), Moro; y Marcos André (Sylla 82′).

UD LAS PALMAS: Cillessen; Viti, Mika Mármol (Bajcetic 46′), McKenna, Álex Muñoz; Essugo, Campaña (Benito 84′), Javi Muñoz, Sandro (Mata 79′), Moleiro (Fábio Silva 46′) y McBurnie (Juanma Herzog 30′).

GOLES: 0-1: Sandro, min. 21; 1-1: Latasa, min. 62

ÁRBITRO: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Moleiro (45′), Nikitscher (49′), Mario Martín (69′). Expulsó con roja directa a McKenna (28′).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio José Zorrilla ante 15.643 espectadores.