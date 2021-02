El CV Olímpico suma y sigue

La salida del CCO 7 Palmas fue bastante clara en cuanto a intenciones. Con mucha agresividad en sus remates, las amarillas fueron marcando territorio, algo que se complementaba con su buen hacer tanto en las recepciones como en el juego en red. Esa versión tan demoledora del cuadro grancanario tuvo en Saray Manzano a su principal protagonista, y es que la capitana estaba dominando los puntos prácticamente a placer. Estaba en estado de gracia. Madrid Chamberí tuvo que pedir dos tiempos muertos muy rápidos ante la avalancha que se le venía encima. Las de la capital arrancaron bien en los primeros puntos, pero pronto se vieron sorprendidas por el gran nivel de las locales. De hecho, en un momento del set, las canarias no impusieron su ley con mucha superioridad, aunque finalmente les costó cerrar el set tras confiarse en demasía y cometer algunos errores de precipitación en ese tramo definitivo (25-19).

La inercia de su buen final de set llevó a Madrid Chamberí a comenzar la segunda manga con mejores sensaciones. De esa manera, fueron las madrileñas las que fueron dominando en primera instancia el set, obligando al CCO 7 Palmas a tener que remar contracorriente. Pascual Saurín no lo veía claro; su equipo lograba acercarse, pero no remataba la faena para terminar de ponerse por delante y tuvo que pedir un tiempo muerto para reorganizar ideas que cambiasen la dinámica. Y surtió efecto el toque de atención porque las amarillas consiguieron ponerse por delante gracias a un buen parcial. Madrid no bajó los brazos y se defendió, encontrando en la red varios puntos vitales para no despegarse, siendo Camila Hiruela la encargada de mantener a flote a las visitantes. De ese modo, el set se alargó de más con ambos contendientes luchando por apuntarse un tanto clave. Ninguno de los dos parecía estar plenamente certero a la hora de cerrar esta manga, ya que hubo varios errores en los saque que fueron puntos de set. Sin embargo, la experiencia es un grado y Helia González se encargó de liderar a las grancanarias en el momento decisivo para rematar una durísima faena (30-28).

Otra vez Saray Manzano puso toda la potencia de sus remates en favor de las amarillas, logrando así una pequeña ventaja inicial con la que ir construyendo el que podía ser el set definitivo. De hecho, ya no habría vuelta atrás. El CV CCO 7 Palmas cogió la directa, encontró de nuevo su mejor versión y fue dando los pasos necesarios para poder sumar una nueva victoria en esta Liga Iberdrola. En ese tramo en el que el encuentro iba cayendo ya del lado amarillo, Saurín le dio la opción a Wivian Gadelha de volver a la pista después de estar mucho tiempo lesionada. La brasileña es, sin duda, una de las jugadoras importantes de este equipo y, una vez dejada atrás su dolencia, volver a jugar es sin duda una fantástica noticia pensando, por supuesto, en la Copa de la Reina de la próxima semana. Y con la Copa en mente, el 7 Palmas puso fin al partido y a una semana maratoniana con las mejores sensaciones posibles. Madrid Chamberí intentó reaccionar durante gran parte de este tercer set, pero el cuadro isleño ya había decidido dar carpetazo y pensar ya en la Copa de la Reina (25-15).