Nico Brussino: "Será un encuentro intenso, ante un gran equipo"

Nico Brussino analiza el partido de este domingo ante La Laguna Tenerife en el Pabellón Santiago Martín. El jugador del conjunto amarillo indica que "creo que el equipo se prepara para afrontar un compromiso muy importante. Creo que todos sabemos lo que significa, la ilusión que le hace a la gente, a nosotros, a la isla, a todos. Creo que el equipo está comprometido, está con muchas ganas".

Además, el alero del CB Gran Canaria comenta que "en ataque están muy bien, Con Marcelinho, Shermadini, y después tienen muchos jugadores que son complementos y están en un altísimo nivel. Eso va a ser fundamental, y nunca bajar los brazos. Muchas veces hemos llevado una diferencia y después ellos al final no han remontado, pero creo que es un partido nuevo, es una temporada nueva y bueno, tenemos que estar preparados para eso".

También comenta el jugador del conjunto grancanario que "sabemos la motivación que significa jugar un derbi, ya con eso es suficiente para salir motivado, para salir con muchas ganas. Pero bueno, creo que sabemos que va a ser un partido intenso de 40 minutos contra un gran equipo, pero también, como decía antes, tenemos que confiar en nosotros".

"Tenemos estos dos partidos para terminar el 2025 de la mejor manera y afrontar un 2026 con mucha ilusión. Sabemos que estamos luchando por entrar a la Copa del Rey, así que tenemos objetivos claros para el 2026, con mucha ilusión, muchas ganas y con mucho compromiso para el club", afirma Nico Brussino.