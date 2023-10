Miguel Ángel Ramírez: "No sé si Jonathan Viera volverá a vestir de amarillo"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, he manifestado este martes que no sabe si Jonathan Viera volverá vestir la camiseta del equipo amarillo, dejando entrever así que su salida podría ser inminente, y ha revelado que su posible marcha se debe a problemas de índole personal del futbolista grancanario.



En una entrevista concedida a la radio oficial del club, el dirigente isleño ha descartado que se trate de un asunto económico y ha subrayado que la decisión que tome el capitán del equipo obedece a "temas personales" que deben "respetar", porque está pasando "por una situación difícil" y "necesita más que nunca el cariño y la comprensión de todos".



Ramírez ha confirmado que Viera ya pidió su salida el verano pasado y fue convencido para que continuase, como ya había dicho el jugador en una entrevista al mismo medio la semana anterior.



El presidente del club ha revelado además que la UD Las Palmas no cobrará cantidad alguna por la marcha de Viera, porque ese fue el "pacto" al que llegaron en su día cuando el futbolista regresó al equipo de su tierra, tras su etapa en China.



A esa problemática personal, Ramírez ha dicho que se le une el hecho de que Viera entienda "que ya no es el jugador que era, porque se le cuestiona por parte de algunos medios de comunicación, por ciertos sectores de la grada y por el propio entrenador, que no lo ha puesto de titular en los últimos partidos".



El dirigente recalca que no es un asunto económico y ha revelado otro dato: "Jamás en la historia de la UD Las Palmas un jugador ha tenido un contrato como el que tiene Jonathan Viera, y dudo mucho que, salvo en el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, haya otro jugador en Primera División con un contrato así".



Ramírez ha subrayado que facilitarán su salida, porque el jugador, al margen del contrato que tiene firmado hasta 2026, tiene "la libertad de tomar la decisión de irse cuando él quiera".



"Así lo acordamos cuando vino. Y ni yo, que soy el presidente, sé cuándo será, pero podría no volver a vestir de amarillo", ha añadido.



El presidente de la UD Las Palmas ha pedido "no frivolizar" sobre este asunto y "respetar" la decisión del jugador, quien "se merece una salida honrosa y por la puerta grande", sin que nadie ponga en duda "su compromiso y cariño por este club".



Ramírez concluye que Viera "va a dejar huella" porque es un futbolista difícil de "reemplazar", ya que ha hecho "historia", pero no es "ningún drama" porque la UD Las Palmas seguirá saliendo a los partidos "con once jugadores y compitiendo" por su objetivo de permanecer en Primera División, que sitúa, según su predicción, en la cifra de 40 puntos.