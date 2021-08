Mfulu: "Me gusta el proyecto y lo que representa la Unión Deportiva Las Palmas"

El centrocampista Omenuke Mfulu fue presentado en la mañana de hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. En primer lugar tomó la palabra Luis Helguera quien lo definió como "un centrocampista que actúa como pivote defensivo que va aportar energía y vitalidad en el centro del campo". De la misma manera que agradeció la disposición del jugador y los agentes. "Estamos muy agradecidos por su disposición y por entender el proyecto".

Seguidamente, Mfulu tomó la palabra para "agradecer al club la confianza que ha puesto en mí. Me gusta el proyecto y lo que representa la Unión Deportiva Las Palmas en España. Todo el mundo conoce al equipo y al club, por lo que para mí es muy importante estar aquí".

"No hay un objetivo marcado. Llego con ganas de hacer un buen trabajo. La Segunda División es una liga muy complicada. Lo primero que tenemos que hacer es alcanzar la permanencia y después ir partido a partido", apuntó. A nivel personal matizó, "estoy en una edad perfecta para estar aquí. Me siento bien para hacer una buena temporada con muchos partidos. Aquí he encontrado muy buena gente y estoy contento".

Sobre su estado físico actual destacó: "llego tras estar dos meses parados. He estado entrenando solo para mantener el nivel físico. Voy a intentar hacer todo lo posible para llegar al primer partido y jugar. Sé lo que el club espera de mí y he hablado con el míster. Creo que tengo capacidad para hacer lo que me piden".

Mfulu reconoció que había tenido otras ofertas. "He tenido contacto con otros clubes. Lo que me ha traído aquí es la confianza de la gente. Todo el mundo me ha hablado bien del club, la ciudad, el clima y la isla. Quiero agradecer el trato del Elche y espero hacer grandes cosas aquí también". Y sobre las posibles comparaciones con otros jugadores, lo tienen claro, "no me comparo con nadie. Yo soy yo con mis cualidades. Tengo un juego muy físico pero no me gustan las comparaciones".