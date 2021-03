María González: “La victoria ante Elche es más importante a nivel de sensaciones que por el resultado”

Casi cuatro meses después de sufrir una lesión doble en un entrenamiento, y que le ha mantenido en el dique seco hasta el día de ayer, María González volvía a la cancha a demostrar esfuerzo y defensa para un Rocasa Gran Canaria que vuelve con su capitana a la segunda plaza del grupo B de la Liga Guerreras Iberdrola. En un disputado partido contra el BM Elche, ahora tercer clasificado, las teldenses se hicieron con la victoria por 16 a 13. "Nosotras hemos jugado a marcador bajo, hemos defendido bien sobre todo en la segunda mitad y al final de la primera parte”, comentó la capitana del equipo grancanario al Gabinete de prensa del club. “"El BM Elche es un equipo que defiende con muchísima intensidad, es su fuerte".

González considera que el partido de ayer es un ejemplo de cómo debe funcionar el equipo para conseguir grandes cosas en una temporada en el que se ha sufrido el revés de quedar eliminadas en cuartos de la EHF European Cup. “Aunque se hubiera perdido hoy, las sensaciones hubieran sido buenas. Quedarnos fuera de la competición europea, que para nosotras es muy importante, ha sido un golpe duro, pero hay que aceptarlo porque esto es lo que hay este año y ahora vamos a luchar cada partido de liga", declaró la jugadora. Considera, además, que sin el Covid se hubieran impuesto a sus rivales en Europa, el Yalikavaksports Club. La jugadora grancanaria denunció también el ritmo frenético de una competición liguera que no espera a nadie: "No hay tiempo para nada. Intentaremos preparar mañana el partido, metiéndole la intensidad que se pueda, pero el viernes estaremos viajando con solo un entrenamiento. Veremos vídeos para prepararlo y siendo conscientes de que necesitamos actitud y mentalidad como la de hoy de querer sacar el partido por parte de todas”. Sobre su lesión, González comentó encontrarse bien y sin dolor, aunque es consciente de que aún le queda tiempo para alcanzar un punto de forma óptimo. “Me falta ritmo, coger confianza y me veo muy lenta, pero no hay dolor que es lo más importante”, destacó. El entrenador del equipo teldense, Carlos Herrera, ha ido de la mano de las declaraciones de su capitana, alabando el buen esfuerzo del equipo durante el partido y la importancia de los dos puntos conseguidos. También ha hablado del escaso tiempo de preparación del próximo partido contra Liberbank Gijón, aunque declara sentir que el equipo ya está con la mente puesta en el próximo rival. Sobre su trifulca con el entrenador del equipo rival en el último partido, Joaquín Rocamora, el entrenador grancanario ha pedido disculpas públicamente. "Al final del partido cometí un error con él. Ya le pedí disculpas personalmente y las ha aceptado, pero creo que debo de pedirle disculpas públicamente porque me equivoqué y espero que esa situación no se repita más".