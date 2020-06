Manu Carvalho: "Estoy muy feliz de poder jugar en el Guaguas Las Palmas"

El Guaguas Las Palmas continúa preparando el proyecto de la próxima temporada en la Superliga. Uno de los fichaje es Manu Carvalho que señaló "estoy muy feliz por tener la oportunidad de formar parte del CV Guaguas esta temporada y por poder estar un año más en la isla". Sobre lo que puede aportar al equipo indicó "voy a aportar mi juventud, mi forma de ser, ya que creo que puede ayudar a hacer piña en el vestuario, mi esfuerzo diario y mi físico".

Además, Manu Carvalho afirmó "de Moisés solo puedo decir cosas buenas, tanto como compañero, como amigo, como capitán y para mí es un privilegio poder estar un año más con el mejor central de la liga. A Nassini no le conozco personalmente, pero por lo que me han contado de él es un jugador con mucha experiencia en la Superliga y estoy seguro de que nos va a aportar un montón de cosas". En relación al proyecto que está preparando el club comentó "es muy ambicioso, muy bonito y donde debemos demostrar nuestro nivel verdadero es en la cancha. Vamos a intentar hacer realidad todos los objetivos que el club se está planteando. A mí personalmente no me gusta perder nunca, ni siquiera en los entrenamientos y por eso me tomo el proyecto y los objetivos del Guaguas como algo personal, porque quiero ser de los mejores jugadores de España y estar en el mejor equipo de la SVM".