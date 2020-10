La UD Las Palmas busca la segunda victoria de la temporada

La UD Las Palmas recibe este sábado a las 17.15 horas al Almería en el Estadio Gran Canaria en el partido correspondiente a la sexta jornada de Liga en Segunda División. Para este encuentro, el técnico del conjunto amarillo, Pepe Mel, cuenta con las bajas de Ale Díez, Maikel Mesa, Benito Ramírez, por lesión, Álex Suárez, por sanción y Jonathan Silva, al estar cedido por el Almería a la UD Las Palmas. Hasta el momento, tras cinco jornadas disputadas, la UD Las Palmas ha logrado una victoria, tres empates y una derrota y se sitúa con 6 puntos en la clasificación.

En este partido, el once podría estar formado por Álvaro Valles; Dani Castellano, Aythami Artiles, Eric Curbelo, Álvaro Lemos; Loiodice, Sergio Ruiz; Pejiño, Rober, Kirian; Araujo. Sobre el encuentro, Pepe Mel indicó "el equipo tiene que seguir con la misma intensidad. Me gusta la predisposición que tienen los jugadores en el trabajo, los chicos no bajan los brazos y consiguen cosas. De lo que estoy seguro es que el equipo saldrá al campo a competir, de eso no tengo ninguna duda". El cuadro amarillo tiene tres partidos en una semana, ya que tras el encuentro contra el Almería tendrá que jugar ante el Castellón, el miércoles en el Estadio Gran Canaria, y frente al Cartagena, en el partido de la octava jornada de la temporada.