Lakovic apunta dos claves importantes para el derbi

Se acerca el derbi. El domingo se juega en el Pabellón Santiago Martín el partido entre La Laguna Tenerife y el CB Gran Canaria. Sobre el encuentro, Jaka Lakovic señala que "nuestra defensa e intentar jugar a un ritmo alto serán las claves para poder ganar".

Añade el técnico que "estará en nuestra defensa, intentando limitar su ataque. Provocar que tiren peor de lo que lo hacen normalmente. Nosotros tenemos que intentar jugar a un ritmo más alto, que va en contra de la filosofía de Tenerife, que juegan más en estático. Ellos juegan más al ajedrez, y en eso son los mejores de Europa".

También afirma el entrenador del CB Gran Canaria que "nunca he ganado en Tenerife, y casi tampoco he entrenado. Una vez estuve sancionado, y la otra vez me echaron a los dos minutos del partido. Esperamos que esta vez sea diferente".

Sobre el rival, La Laguna Tenerife, Lakovic comenta que "tácticamente ellos están muy bien. Se conocen al detalle, juegan juntos desde hace muchos años, con un juego que se basa en el bloqueo directo y que es muy bueno. Es muy difícil pararlos porque tienen muchas respuestas a varios tipos de defensa. Lo más importante es, nosotros, tener una gran intensidad y una gran agresividad para limitar sus ‘timings’ de jugadas, y de posesiones estáticas. También tenemos que ser eficaces jugando rápido".