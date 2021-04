Juan Espino: "Si no me hacen más injusticias, voy a hacer cosas grandes"

Juan Espino, El Guapo, ha sido protagonista este miércoles del programa La Mañana de COPE Canarias, en el que entrevistado por Mayer Trujillo y Juan Francisco Cruz, ha demostrado que pese a su polémica derrota con Romanov el pasado fin de semana su ambición sigue intacta. "Si no me hacen injusticias como la del otro día voy a pelear por llegar a lo más alto, tengo expectativas de grandes cosas. No de ser campeón tal vez pero sí de hacer grandes cosas", explicó.

El luchador grancanario protagonizó uno de los combates más destacados de la UFC ante Romanov. Cuando todos le daban por ganador, al final del combate se le adjudicó el triunfo a su rival. Algo que él aborda sin tapujos. "La pelea fue robada. Mucha gente lo ha dicho. Es que hasta el propio Romanov hizo un gesto con la cabeza en el que se veía que pensaba que iban a dar un nulo, que no hubiera sido lo más justo pero sí hubiera sido lo más correcto. Porque habría dado una revancha y abierto otros caminos", comentó.

Espino hace un relato de cómo fue para él la polémica pelea, en la que insiste que fue superior a su contrincante. "El primer asalto lo dieron como muy parejo. En el segundo cometí un error y lo pagué, porque él me hizo un golpe en el suelo. En el tercero fui a por él y no noté nunca un contacto con lo que nos protege las partes. Mi oponente hizo el papelón de su vida tirándose al suelo y doliéndose durante cinco minutos. Esto me ha hecho quedar muy decepcionado con mi oponente y con él árbitro que permitió eso", subrayó.

Valorando sus opciones dentro del mundo de las MMA, Juan Espino sabe que no entra en su hoja ruta una pelea con Conor McGregor, probablemente la figura mediática más importante de ese deporte. "McGregor es muy pequeño, sería darle una paliza a alguien muy inferior. Sería un abuso porque en un deporte en el que es tan importante el peso él no tendría nada que hacer", refirió.

Espino, a su vez, quiso destacar sus principios en la lucha canaria y lo que esos pasos en el deporte vernáculo representan en su trayectoria actual. "Pepe Gómez, que fue mi presidente en el Almogarén, siempre me dice que estoy luchando más canario ahora que cuando la practicaba. En el último combate hice una pardelera y he recurrido a otros recursos de la lucha canaria. La lucha canaria no tiene nada que ver con las exigencias de este deporte pero dentro de mi adaptación me ha ayudado bastante", concluyó.