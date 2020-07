Jorge Almansa, jugador del CV Guaguas Las Palmas: “Tenemos una plantilla muy compensada"

Jorge Almansa, jugador del CV Guaguas Las Palmas, valoró el proyecto del club para la temporada 2020-2021 y señaló "cuando me llamaron para el proyecto, yo les dejé claro que no considero otra opción que tener la oportunidad de poder pelear por los títulos". Además indicó "la Supercopa no tendremos la suerte de poder jugarla, pero llegas a una Copa con los mejores 8 equipos y es difícil ganarla, pero hay que intentar llegar a la final. Luego a un partido, pues mira esta temporada, llegamos a la final y jugamos un partidazo, pero ellos estuvieron un poco mejor".

Sobre el objetivo que tendrá el equipo afirmó "lo importante es pelear, trabajar día a día para llegar a esas finales, pero sí logramos ser un bloque y una familia, seguro que ganaremos”. Jorge Almansa también indicó "estamos deseando todos llegar e ilusionar a la gente. Creo que el proyecto es ilusionante para todos y se está formando un equipazo. Ya nos encargaremos los jugadores de jugar a un nivel alto para que se haga el boca a boca y que se llene el Centro Insular de los Deportes y si no es así ya nos ocuparemos nosotros de ir por la playa para llevar a más gente al pabellón”.