Jaka Lakovic: "Estos partidos nos vendrán bien porque jugaremos contra un rival de mucha calidad"

La pretemporada está siendo intensa y Lakovic comienza hablando de las imprevistos en forma de lesiones que están acompañando al equipo: "Siempre intentamos que no las haya, pero hemos tenido varias. Casi ninguna tenía mucho que ver con las cargas, pero para el día de mañana, Salvó, Conditt y Kljajic no participarán. Están mejor y están en los últimos días de recuperación, pero no podrán jugar».

La valoración de lo que está siendo esta pretemporada para el equipo es uno de las cuestiones importantes comentadas en la mañana de hoy en rueda de prensa: "Primero de todo, en estas semanas de pretemporada el equipo ha trabajado muy bien. A pesar de las lesiones, estamos en una línea buena de trabajo y de construcción de los conceptos de ataque y defensa. Es difícil evaluar estos partidos, porque son partidos de pretemporada, donde hay muchas rotaciones de jugadores. Hay jugadores que van a tener mucho menos protagonismo que en la temporada regular. Por otro lado, estoy contento porque el equipo trabaja muy bien. Aún nos falta trabajo para ajustarnos, porque hemos incorporado nuevos jugadores en la plantilla. Los jugadores jóvenes han demostrado que podemos contar con ellos y han dado un paso adelante".

Sin duda la aportación de los más jóvenes en la pretemporada está siendo satisfactoria y así lo expresa el técnico esloveno, que alabó además la creación de un segundo equipo con el nivel actual: "Todos los jóvenes han trabajado bien. Creo que se ha hecho un trabajo excepcional en las oficinas, componiendo este segundo equipo con jóvenes que tienen mucho potencial y talento baloncestístico" y añade: "Han demostrado la calidad en los entrenamientos, porque tienen potencial físico también. Podemos contar con ellos en cualquier momento. Veremos durante la temporada si habrá oportunidades para ellos, pero tenemos un equipo de doce, con un grupo de jóvenes que nos ayuda. Los momentos de la temporada determinan las oportunidades y su protagonismo".

Lógicamente uno de los puntos de importancia deportiva tratados por Laka Lakovic es el doble enfrentamiento correspondientes a la Copa Isola, ante el Laguna Tenerife: "Creo que los dos partidos contra Tenerife nos vienen muy bien porque vamos a jugar contra un rival experimentado y de altísima calidad. Ellos también han hecho alguna nueva incorporación. Los dos equipos han tenido problemas con lesiones. Se trata de un derbi. Somos conscientes de que estamos en pretemporada, pero la motivación por parte de los dos equipos estará ahí. Ambos partidos nos vienen de maravilla y nos van a preparar bien para la temporada que empieza justo después».

Tiene muy claro el técnico amarillo que los nombres no hablan del potencial y que todo lo que haya que demostrar habrá que hacerlo en competición con el balón en juego: "Creo que hemos hecho una plantilla interesante y con potencial. El partido se juega sobre el parqué y por eso estamos aquí, en nuestra quinta semana, construyendo, con las nuevas incorporaciones. El equipo se tiene que ajustar y conocerse, y los jugadores tienen que buscar su rol en el equipo y rendir. Estamos de acuerdo en que la plantilla tiene potencial, pero siempre digo que del potencial a una realidad hay mucho trabajo y hay un proceso en el que debemos tener paciencia. Siempre vamos a querer dar nuestro 100% para que nuestra afición esté orgullosa de este equipo", sentenciaba de forma meridiana el esloveno.

En la misma línea de análisis de esta larga e intensa pretemporada se expresa el máximo responsable técnico del Dreamland Gran Canaria: "Creo que va bien, porque ya antes he comentado que el equipo trabaja muy bien y está asimilando las cosas bastante bien. Por eso estoy con optimismo y sé que conseguiremos nuestro juego y nuestra filosofía, y que los jugadores se acoplarán a los roles que tendrán rápidamente. Podríamos estar preparados ya para el inicio de la temporada, donde las dos competición son muy fuertes. Todos los equipos de Liga Endesa se han reforzado muy bien, y en EuroCup nuestro grupo es el grupo de la muerte. Este año tenemos que aspirar a jugar cada partido al 100%".

Sin duda se le nota al técnico con su habitual exigencia, pero también satisfecho con la plantilla que ha completado el Gran Canaria para esta temporada: "Todos los jugadores que se han incorporado tienen las características que buscábamos en cada posición. Cada uno nos da unas cualidades que buscábamos. Ningún jugador es igual en una misma posición, por ejemplo, Tobey y Conditt son perfiles diferentes y podemos adaptar nuestro juego con el que esté en pista. Los mismo ocurre con Homesley y Thomasson, que son dos jugadores de calidad y características diferentes, y eso nos da diferentes opciones. Cada uno nos da opciones distintas y calidad en cada momento. Veremos cómo sale la temporada". Y añadía: "Siempre buscamos, tanto yo como el equipo, la excelencia. Tenemos que saber que la excelencia es diferente a la perfección. La excelencia es buscar nuestra mejor versión y buscar los mejores resultados que podamos. Esto significa que tenemos que llegar a la Copa del Rey con el máximo número de victorias, porque cuentan para el playoff. En Europa, estamos en un grupo de la muerte. Creo que hay hasta seis equipos que pueden pelear por los dos primeros puestos del grupo. Nuestro objetivo es competir cada partido muy bien porque cada victoria será muy importante para la clasificación para la segunda ronda».

Especialmente sorprendido se mostró con Conditt: "Yo creo que todos han trabajado bien, pero me he sorprendido con George Conditt IV, por su capacidad física y su capacidad de asimilar cosas en el aspecto defensivo. En un par de días estuvo comunicando y en buenas posiciones defensivas. Es una cosa muy positiva porque el tiempo nunca es suficiente para preparar una temporada tan exigente. Todo ha salido bien y las cosas han ido bastante bien".

El técnico fiel a su impecable estilol, mezcla de exigencia constante, confianza en los suyos y humildad, añade: "Siempre estoy con los pies en la tierra y siempre intentando dar mi mejor versión para el equipo y para los jugadores. Nosotros estamos aquí para servir a nuestros jugadores, que son los verdaderos protagonistas de esto". Sin duda, un ejemplo.

En relación a la duración de la actual pretemporada y su motivo, comenta: "Diría que sí. Esto también era un objetivo, empezar la temporada un poco antes que los demás equipos, para asimilar las cosas y por el trabajo que hemos hecho en verano. Hemos fichado a cinco jugadores nuevos y hemos incorporado a Jakub Urbaniak al primer equipo. También queremos estar preparados en las primeras semanas e ir a por todas. Esto no significa que estemos en nuestro top de forma en las primeras semanas, pero la intención es estar en una condición física, mental y táctica también para poder competir bien desde la primera jornada».

Sin duda más que interesantes palabras en rueda de prensa del técnico amarillo, a falta de pocas fechas para el comienzo de las competiciones oficiales, que este año comenzará con la Eurocup.