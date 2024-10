Jaka Lakovic: "No hemos estado fuertes en defensa"

Jaka Lakovic señala algunas de las claves de la derrota (84-74) ante La Laguna Tenerife, en la quinta jornada de la Liga ACB. El técnico del conjunto grancanario afirma que "han sido mejor equipo y han empezado el partido muy bien, cogiendo esa diferencia de diez puntos. En el segundo y tercer cuarto fuimos recortado, pero nunca estuvimos en posición de romper el partido a nuestro favor, gracias también a la calidad de su equipo".

El entrenador del equipo amarillo señala que uno de los problemas que tuvo su equipo fue la defensa, que no estuvo tan dura como en otras ocasiones. Por ello, Lakovic comenta que "hemos llegado a estar a tres o cuatro puntos, pero en el último cuarto faltó dureza física. No puede ser, que en un derbi, nuestro equipo no llegue al bonus con faltas. Es difícil, pero tenemos que aprender. Nos ha faltado dureza física, porque tienes que estar físicamente jugando al límite de la falta para disputar este tipo de partidos. No lo hemos entendido bien y no lo hemos hecho".

El tercer cuarto fue el momento en el que el Gran Canaria estuvo más cómodo en la pista. La explicación para Jaka Lakovic es que "hemos movido el balón y hemos encontrado situaciones abiertas de tiro. Aquí tienes que hacer esto durante cuarenta minutos para tener opciones de ganar. Nos ha faltado también un poco de esto, pero hay que dar la enhorabuena a la defensa de Tenerife".

Este martes, el CB Gran Canaria juega partido de la EuroCup ante el Joventut, mientras que el domingo recibe al Baskonia en encuentro de la Liga ACB.