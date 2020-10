El Herbalife Gran Canaria recibe al Unicaja de Málaga en el partido de la sexta jornada de la temporada en la Liga Endesa. El conjunto amarillo ha disputado hasta el momento cinco partidos, en los que ha ganado uno y perdido cuatro encuentros. El técnico del equipo insular, Porfi Fisac, señaló "tengo claro que estamos en una situación difícil, creo que no estamos comprendiendo bien en qué club jugamos. Nos está costando bastante ser capaces de evitar las excusas, viajes, número de partidos.Hay una sensación dura. No vale jugar partidos de cualquier manera. Ahora mismo el grupo tiene que ser consciente de que no vale la excusa para fortalecer lo que significa el competir".

El Unicaja de Málaga lleva dos victorias en las cinco jornadas que se han disputado en la Liga ACB, mientras que en la EuroCup ha logrado una victoria en las tres jornadas que lleva en su grupo. Para este partido, el conjunto malagueño no podrá contar con Mekel, lesionado. Sobre el rival, Fisac indicó "Unicaja es un rival absolutamente difícil, con muchas armas, con condiciones de hacer las cosas bien. Con exteriores que están metiendo. Alonso, que está creciendo mucho. Brizuela, que lleva años demostrando su calidad y su talento. Jugadores como Alberto o Bouitelle. No seremos nunca capaces de ganar si no somos primero capaces de trabajar a nuestro máximo nivel. Tenemos que dejarnos de chorradas y de tonterías y tenemos que ir a saco, porque esto solo nos puede llevar a cosas malas, como cambios de entrenador y jugadores".

Una cita importante para el Herbalife Gran Canaria de cara a mejorar sus números en la actual temporada y también las sensaciones de este inicio de campaña 2020-2021, en la que ha encajado 466 puntos y donde el rebote está siendo otro de los aspectos a corregir, ya que, por ejemplo, en el último partido fueron 49 rebotes para Estudiantes frente a 26 del Herbalife Gran Canaria.