Estanis Pedrola, nuevo jugador de la UD Las Palmas
Llega cedido por la Sampdoria hasta final de temporada, con opción de compra no obligatoria
Redacción COPE Gran Canaria
Gran Canaria - Publicado el
1 min lectura0:30 min escucha
Estanis Pedrola Fortuny (24/08/2003, Cambrils) vestirá la camiseta de la UD Las Palmas hasta final de la presente temporada, tras el acuerdo de cesión con su actual club, la Sampdoria.
Tras su paso por las categorías de la base del RCD Espanyol, Reus y FC Barcelona, donde disputó 30 partidos con el filial azulgrana y llegó a debutar con el primer equipo, Pedrola fue cedido a la Sampdoria en la temporada 2023/24, club al que fue traspasado en el verano de 2024. En febrero del presente año recaló en las filas del Bolonia, en calidad de cesión.
Con 34 partidos disputados desde su llegada a la Sampdoria, la UD Las Palmas incorpora a sus filas a un extremo vertical con gran velocidad y desempeño en el 1 contra 1, que se caracteriza por su habilidad y potencia.
El nuevo jugador amarillo será presentado hoy en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, al término del entrenamiento.
Temas relacionados
"Nunca como hasta ahora en el seno del PSOE se había producido semejante runrún con la idea de que el ciclo político no da más de sí"
Sergio Barbosa
Lo último
TURISCOPE CASTELLÓN | 02 ENE 2026
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h