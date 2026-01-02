COPE
Podcasts
Deportes Gran Canaria
Deportes Gran Canaria

Estanis Pedrola, nuevo jugador de la UD Las Palmas

Llega cedido por la Sampdoria hasta final de temporada, con opción de compra no obligatoria

UD LAS PALMAS
00:00
Descargar

Redacción COPE Gran Canaria

Gran Canaria - Publicado el

1 min lectura0:30 min escucha

Estanis Pedrola Fortuny (24/08/2003, Cambrils) vestirá la camiseta de la UD Las Palmas hasta final de la presente temporada, tras el acuerdo de cesión con su actual club, la Sampdoria. 

Tras su paso por las categorías de la base del RCD Espanyol, Reus y FC Barcelona, donde disputó 30 partidos con el filial azulgrana y llegó a debutar con el primer equipo, Pedrola fue cedido a la Sampdoria en la temporada 2023/24, club al que fue traspasado en el verano de 2024. En febrero del presente año recaló en las filas del Bolonia, en calidad de cesión.

Con 34 partidos disputados desde su llegada a la Sampdoria, la UD Las Palmas incorpora a sus filas a un extremo vertical con gran velocidad y desempeño en el 1 contra 1, que se caracteriza por su habilidad y potencia.

El nuevo jugador amarillo será presentado hoy en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, al término del entrenamiento.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking