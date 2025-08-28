Enrique Clemente: "Vamos a preparar el partido muy bien para llegar de la mejor forma posible"

Enrique Clemente ha sido titular en los dos partidos y además anotando uno de los goles de la victoria ante el Córdoba. El defensa de la UD Las Palmas analiza los objetivos para esta campaña y el inicio de temporada del equipo.

El jugador de la UD Las Palmas indica que "hasta horas después del partido no era consciente del minuto en el que lo había metido, pensé que había sido antes. Mi objetivo era devolverle la pelota a Jonathan, pero vi que taparon la línea de pase y que podía seguir y así lo hice. Me empecé a acalambrar y pensé, ahora no por favor, que queda el último esfuerzo".

También señala Enrique Clemente que "tenemos muchas ganas de celebrar la primera victoria con la afición, vamos a preparar el partido muy bien para llegar de la mejor forma".

La temporada dura 42 partidos, por ello señala el defensa del conjunto grancanario que "es la jornada 2, hay que tener tranquilidad porque queda mucho. De puertas para adentro sentía el respaldo del club, estoy a gusto y contento y con ganas de más. Esto es solo el principio".

Sobre su momento de forma, Enrique Clemente afirma que "me encuentro muy cómodo con el sistema de juego, tenemos variantes y todos nos estamos coordinando muy bien".

En relación al tanto logrado contra el Córdoba, el futbolista del equipo amarillo comenta que "hay algo que se me quedó grabado del gol y fue ver a mis compañeros corriendo hacia el córner para celebrarlo conmigo, es algo de un valor muy grande porque lo vivieron como si lo hubieran metido ellos".