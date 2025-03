Diego Martínez: "Llegamos a la recta final con todas nuestras opciones vivas"

La Unión Deportiva Las Palmas quema la primera de las doce posibilidades que tiene para ir sumando puntos que le acerquen a la permanencia. Su rival es el Real Betis, que lucha por meterse en Europa un año más. Sobre el rival habla el técnico amarillo en la rueda de prensa previa al encuentro: "Partido contra uno de los rivales que está más en forma de LaLiga, un equipo que ha ganado los tres últimos partidos seguidos, con muy buenos jugadores, un gran entrenador y un campo que sabemos que aprieta mucho. A partir de ahí, a competir y necesitamos nuestra mejor versión individual y colectiva para poder ganar".

A pesar de insistir de forma habitual sobre que no miran la tabla, tiene claro que las victorias son las que hacen sumar los puntos y situarse en situación más tranquila en la clasificación: "Necesitamos ganar, queremos ganar y coincido en que el equipo ha competido y ha tenido un rendimiento mejor en muchos partidos ante grandes rivales. También es cierto que hay que cuidar los detalles y han habido detalles que no hemos hecho bien y que necesitamos hacer mejor para poder sumar puntos. Quedan 12 partidos, llegamos a la recta final con todas nuestras opciones vivas, abiertas y creyendo en nuestra posible permanencia que es el gran objetivo final. Eso en sí mismo es un logro y tiene que ser una motivación extra. Obviamente necesitamos volver a ganar para salir de esta racha negativa", comenta el míster.

En relación a su futuro en la UD Las Palmas y si sobre el club le ha trasladado alguna sensación a esta cuestión, comenta: "Realmente el fútbol es esto, luchar, trabajar, ganar partidos. Es verdad que estamos en una racha negativa pero nosotros estamos totalmente centrados en lo que es el partido siguiente. Si siento una cosa, siento que desde el presidente, al director deportivo, a cada uno de los trabajadores y jugadores, percibimos que el día a día está siendo muy bueno en Barranco Seco, queremos que eso se traslade en resultados y estamos convencidos de que vamos a conseguir el objetivo final".

"Nosotros estamos totalmente concentrados en preparar el partido, en mejorarnos. Yo no necesito que nadie venga y me diga. Nuestras conversaciones son como siempre desde el primer día que llegué aquí. Si puedo decir que transmiten total convicción, total confianza en lo que estamos haciendo. Dicho esto, recuerdo que yo en Granada me renovaron con 3 derrotas consecutivas, tuvimos una racha muy negativa y acabamos metiéndonos en Europa. Esto es el fútbol. Ni antes éramos de Champions ni ahora hemos hecho ocho partidos para tener solo dos puntos. Pero es la realidad", sentencia Diego Martínez.

Dario Esugo entró con mucha fuerza en el equipo amarillo, rindiendo a gran nivel, pero debido a lesiones y sanción ha dejado de tener ese gran rendimiento que tanto ayuda al equipo amarillo. Sobre el jugador y su situación, a pregunta de la prensa, el técnico puntualiza: "Hay que juntar dos cosas. Los jugadores jóvenes, como Essugo, de gran talento, que es un gran jugador y va a serlo mucho mejor y posiblemente en el futuro lo veremos en grandes equipo, pues al final también tienen errores como todos los demás pero al ser jóvenes pues hay situaciones que hay peajes que tienes que ir pagando por el camino. También seríamos muy injusto con un jugador tan importante para nosotros, que ha tenido un buen muy buen rendimiento, en su descargo hay que decir que la falta de continuidad por sanciones y la lesión que tuvo pues también eso afecta. Es un jugador muy importante para nosotros".