Derrota del Herbalife Gran Canaria

Repetía Porfi Fisac el quinteto con el que había salido el pasado miércoles en el meritorio triunfo ante Cedevita Olimpija. Los andorranos, que tras casi un mes parados volvieron a la competición el jueves, buscaban reanudar su participación en la Liga Endesa con buen pie. Ambos equipos arrancaron el partido con desacierto en sus acciones ofensivas. Nadie veía el aro con claridad y el tanteo apenas se movía. Pasaban los segundos y ni grancanarios ni andorranos lograban encontrarse cómodos en la pista. Los de Fisac hacían un gran trabajo cargando el rebote, pero no aprovechaban las segundas oportunidades. Dimsa anotaba el primer triple amarillo de la tarde (7-5, minuto 4) en un ademán de animar un poco la contienda. Sin embargo, los porcentajes seguían siendo bajos y así el ritmo de juego, con los errores primando sobre los aciertos. Las alternancias en el luminoso eran una constante, con intercambios tímidos de golpes. Balcerowski, en pista desde pronto por dos faltas personales de Khalifa Diop, intimidaba en defensa y los isleños, con un pequeño parcial de 5-0 (14-10, minuto 8) intentaban abrir la primera brecha del encuentro. Los visitantes, no obstante, reaccionaban para igualar al final del primero (15-15). Tyson Pérez, tras un ataque en el que MoraBanc Andorra capturó hasta tres rebotes ofensivos, sumó la primera canasta del segundo cuarto. Fue Herbalife Gran Canaria, sin embargo, quien tomó la voz cantante. Wiley y Hannah intercambiaron triples antes de que Frankie Ferrari sumara también desde más allá de 6,75. Los isleños llegaron a tener cinco puntos de ventaja (27-22, minuto 15) mientras el choque se desarrollaba con espesura. Ninguno de los dos equipos lograba correr o encadenar ataques certeros. El ‘Granca’ tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja, pero los de Ibon Navarro acabaron volviendo a empatar el partido con un parcial de 0-5. Los árbitros mostraban permisividad en la lucha en la pintura, tanto para anotar como para rebotear, y el ritmo seguía lento. Gielo anotaba su tercer triple tras un tiempo muerto (29-32, minuto 18) poniendo en ventaja a los visitantes. Respondió bien el equipo claretiano, con un parcial de 7-0 liderado por Tomas Dimsa, máximo anotador isleño. Al descanso, la ventaja era local (36-34).

El partido estaba muy igualado, y Herbalife Gran Canaria no salió muy entonado tras el paso por vestuarios. Dos canastas interiores de los andorranos le daban la vuelta al marcador. El ataque claretiano se atascaba mientras que Hannah, en el otro lado, empezaba a dirigir. El examarillo sumó tres asistencias en cuatro canastas. Dos de ellas desembocaron en sendos triples (36-44, minuto 24) que firmaban un parcial de 0-10 en algo más de tres minutos de cuarto. El tiempo muerto solicitado por Fisac no reactivó a los suyos. Hannah clavaba el tercer triple consecutivo de MoraBanc Andorra y Herbalife Gran Canaria encadenaba seis minutos sin sumar en ataque. Jelinek volvía a acertar desde 6,75 (36-50, minuto 26) y el parcial llegaba hasta el 0-16. Albicy lo cortaba con dos tiros libres, los dos primeros puntos claretianos de la segunda parte. Los de Navarro, sin embargo, mantenían su velocidad de crucero con un gran nivel defensivo. El parcial estuvo en 2-20. El base francés volvía a sumar desde el tiro libre. Dos canastas consecutivas de los claretianos apretaba algo el marcador, pero los viajes al tiro libre de los andorranos neutralizaron el amago de remontada. Técnicas a Fisac y Albicy permitieron al equipo visitante mantener su amplia ventaja (42-59). Matt Costello fue el autor de los primeros cuatro puntos del último cuarto, sumados en un intervalo de dos minutos. Malik Dime respondía yendo al tiro libre para anotar los primeros puntos de un MoraBanc Andorra que seguía moviéndose en rentas cómodas y defendiendo con autoridad. A falta de poco menos de siete minutos para acabar, el electrónico del Arena marcaba un claro 46-61. Los últimos minutos del partido carecieron de historia. Los andorranos llegaron a disfrutar de una ventaja de hasta 20 puntos (46-66, minuto 35) ante un Herbalife Gran Canaria que no encontraba la solución. Al final, derrota clara de los isleños.