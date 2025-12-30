El CV Guaguas logra otro título

El CV Guaguas despide el año 2025 por todo lo alto, confirmando un ciclo ganador que lo sitúa como referencia absoluta del voleibol nacional. Con tres títulos conquistados en el año natural: Copa del Rey, Superliga Masculina y Supercopa de España, el conjunto grancanario cierra doce meses de excelencia competitiva y abre la temporada 2025-26 con el primer trofeo ya en sus vitrinas.

El primer golpe llegó en febrero, con la conquista de la Copa del Rey 2025. El Guaguas mostró su versión más fiable en el torneo del KO y culminó su camino con una sólida victoria en la final ante el Conectabalear CV Manacor, imponiendo su ritmo, su profundidad de banquillo y una madurez competitiva que ya entonces apuntaba a un año grande.

La confirmación definitiva llegó en mayo, cuando el equipo de Sergio Miguel Camarero se proclamó campeón de la Superliga Masculina 2024-2025. En la final, el Guaguas fue incontestable ante el Grupo Herce Soria, al que superó por 3-0 en la serie, cerrando el título con autoridad tanto en casa como en un escenario siempre exigente como Los Pajaritos. Una liga ganada desde la regularidad, la ambición y la capacidad de decidir en los momentos clave.

Con Copa y Liga ya en el bolsillo, el Guaguas ha cerrado el año natural levantando también la Supercopa de España, el broche perfecto a un 2025 inolvidable. El triunfo ante Soria en Valladolid permite al club despedir el año con pleno de títulos nacionales y comenzar la nueva temporada reforzando su condición de rival a batir desde el primer día.

Más allá de los trofeos, el mensaje es claro: el Guaguas no se conforma. El arranque triunfal de la temporada 2025-26 alimenta un objetivo ambicioso pero asumido dentro del vestuario: ganarlo todo a nivel nacional y dar un paso adelante en Europa, donde el gran reto será superar la fase de grupos de la Champions y consolidarse entre los equipos que miran de frente al voleibol continental.

Sergio Miguel Camarero, entrenador del CV Guaguas, indica que "estamos muy contentos por lograr este título y felicitar a todos los que nos apoyan durante la temporada".

Tres títulos, un año redondo y un futuro inmediato cargado de ilusión. El CV Guaguas cierra 2025 en lo más alto y abre un nuevo curso con hambre de más. El primer partido del 2026 no es moco de pavo, el cuadro amarillo recibe, el 7 de enero a las 19.00 horas, al campeón de Europa: el Sir Sicoma Monini Perugia.