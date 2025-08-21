Cristian Gutiérrez: "Será un partido difícil, como todos los de esta categoría"

La UD Las Palmas sigue preparando el partido ante el Córdoba, correspondiente a la segunda jornada de la temporada. Sobre este encuentro, Cristian Gutiérrez espera "un partido difícil, como cualquiera de la categoría, pero convencido con el trabajo que estamos haciendo. Si seguimos así, sacaremos muchos resultados positivos".

En relación al empate ante el Andorra señala que "la palabra fallar no me gusta utilizarla, hay muchos jugadores nuevos y tenemos que ir fusionándonos entre todos".

En el primer partido de la campaña 2025-2026 jugó de interior. Cristian Gutiérrez afirma que "es una posición que la tengo familiarizada, he jugado prácticamente toda mi vida ahí. Los compañeros me lo están poniendo muy fácil".

"creo que margen de mejora tenemos viendo el equipo que hay. Estamos bien y tranquilos porque estamos trabajando muy bien y haciendo lo que el míster nos pide", indica el futbolista del equipo amarillo.

La temporada es larga y el equipo irá mejorando a medida que transcurran las jornadas de esta campaña 2025-2026, por ello comenta Cristian que "sabemos lo importante que son las acciones a balón parado en la categoría, si miras el partido ves que fuimos superiores y merecimos más".