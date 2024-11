Cillessen: "Tenemos que seguir mejorando para lograr el objetivo, no nos podemos relajar"

Jasper Cillessen analiza el partido ante el RCD Mallorca en el Estadio Gran Canaria. El guardameta amarillo indica que "me encuentro muy bien y disfrutando mucho. Estamos ganando partidos y eso para los jugadores es muy importante".

El portero habla de su estancia hasta ahora en la isla y su adaptación al equipo y a la isla tras sus primeros meses y señala que "para los porteros los entrenamientos no están cambiando mucho, pero a nivel individual siempre hay margen de mejora. Hablé con mi familia antes de venir a Las Palmas y me preguntaron si me veía capaz de regresar a España y dije que sí".

Sobre el actual estado de forma del equipo comenta que "ahora desde fuera el equipo parece mejor, pero el equipo está muy bien. Estamos muy bien y disfrutamos mucho juntos".

Además, el portero del conjunto grancanario añade que "faltan muchas jornadas pero estamos en el buen camino. Aún no tenemos nada, así que debemos seguir trabajando y peleando para cumplir el objetivo".

Respecto a su compañero en la portería Horkas señala que "Dinko y yo estamos muy bien juntos. Somos amigos, nos reímos mucho y estamos disfrutando mucho. Todos los porteros están felices".

El partido de la jornada 14 en Primera División ante el RCD Mallorca se disputa este sábado, a las 17.30 horas, en el Estadio de Gran Canaria.