César Martín: "El nivel de la competición liguera ha crecido mucho"

César Martín hizo un repaso de la actualidad del CV Guaguas y analizó los próximos partidos del conjunto grancanario. César señaló que "todos nosotros somos muy competitivos y lógicamente perder el sábado pasado ante Unicaja ha sido un palo muy duro, porque nosotros queremos ganar siempre, pero el deporte es así, hay veces que ganas y otras que pierdes. Por suerte estamos a principios de temporada y no deja de ser un partido de la temporada regular de la Superliga. Cuando llegue la hora de los playoffs y de los partidos importantes es cuando hay que estar a la altura y ganar".



Además, el colocador del equipo amarillo indicó que "con respecto a la temporada pasada la verdad es que han cambiado bastantes jugadores, porque muchos de nosotros buscamos otros caminos, aunque pienso que su estructura y su sistema de trabajo será el mismo. Teruel es un club en el que se trabaja muy bien, con mucha historia, muy serio y para afrontar el partido del sábado tendremos que olvidar lo que pasó en Almería para centrarnos única y exclusivamente en éste".



También afirmó César Martín que "estos últimos años hemos podido observar como ha ido creciendo el nivel de la liga y equipos que a lo mejor no eran antes tan favoritos han podido sacarle las cosquillas a los grandes. Afrontamos el inicio de un mes de noviembre que va a ser muy duro comenzando por el partido de Teruel, que luego continuará con la CEV Cup y con equipos que a priori no son quizás tan favoritos como nosotros, pero que cuentan con plantillas muy buenas como puedan ser Manacor o Soria".