Aythami Artiles: "Mi sueño es retirarme en la UD"

El capitán de la UD Las Palmas, Aythami Artiles, ha recordado que el equipo amarillo no ha asegurado la permanencia en LaLiga SmartBank a seis jornadas para el final, y ha dicho que está centrado en intentar reaparecer tras su lesión, sin pensar en una posible renovación de su contrato.



El central de Arguineguín, ya con el alta médica tras varios meses de baja por su operación en el tendón de Aquiles, se ha sincerado en una rueda de prensa telemática al indicar que necesitará al menos "tres semanas" más para estar a un nivel físico que le permita jugar los últimos partidos.



Artiles ha recalcado que está centrado en intentar reaparecer esta temporada, sin pensar en una posible renovación, un asunto que, según ha asegurado, ni siquiera ha tratado con el club, y aunque su "sueño" es retirarse en la UD Las Palmas, si no se la ofrecieran "por diferentes circunstancias" -acaba de cumplir 35 años-, su intención es seguir jugando: "Si no es aquí, en otro lado".



Por otra parte, el veterano zaguero amarillo ha reconocido que la "irregularidad" les ha impedido optar a metas mayores, siendo uno de los factores principales los muchos goles encajados "por falta de atención y concentración", como el pasado sábado ante el Espanyol, con una dura derrota encajada (4-0), y también falta de "oficio" en muchos partidos. "Estamos donde nos merecemos", ha zanjado.



Cuestionado por la posible renovación del entrenador, Pepe Mel, ha dicho que sería una "buena noticia" que continuase el técnico madrileño la próxima temporada "para la UD Las Palmas y para los que estamos en el vestuario", aunque el club sigue sin pronunciarse al respecto.



"No sé cuál será el objetivo la próxima temporada, pero en la actual aún no hemos asegurado la permanencia y el domingo recibimos a la Ponferradina, un equipo fuerte, que sabe a lo que juega, y que viene con opciones de meterse en los puestos de promoción", ha subrayado el capitán amarillo.