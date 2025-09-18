COPE
Podcasts
Deportes Gran Canaria
Deportes Gran Canaria

Juanfra Cruz: "Rival importante para medir como está la UD Las Palmas en este momento"

El conjunto grancanario visita al CD Leganés

COPE GRAN CANARIA
00:00
Descargar

Juanfran Cruz

Gran Canaria - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 18 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking