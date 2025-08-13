COPE
Podcasts
Deportes Gran Canaria
Deportes Gran Canaria

Miguel Ángel Ramírez: "El equipo está ilusionado y motivado para realizar una buena temporada"

El presidente de la UD Las Palmas analiza la actualidad del club en Deportes COPE Gran Canaria

UD LAS PALMAS
00:00
Descargar

UD Las Palmas

Juanfran Cruz

Gran Canaria - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 13 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking