Juanfra Cruz: "La temporada es larga y el camino no será fácil, pero el equipo ilusiona"

La UD Las Palmas ha logrado 4 puntos en las dos jornadas disputadas de esta competición

UD LAS PALMAS
Gran Canaria

1 min lectura

