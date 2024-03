Temor por la línea marítima de Fuerteventura con Marruecos: "Un desaguisado para la ganadería"

Los ganaderos de Canarias llevan meses poniendo el grito en el cielo por el próximo restablecimiento de la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya, en la costa marroquí. Tras el cambio de posición del consejero de Agricultura, que se mostró preocupado en un primer momento, el sector le ha enviado una carta donde advierten de las consecuencias negativas para las islas.

Los ganaderos están convencidos de que por el muelle de Puerto del Rosario entrarán plagas y enfermedades como la fiebre aftosa, la peste de los pequeños rumiantes, la rabia, la viruela ovina o la lengua azul de las ovejas. "La cuestión no es si pasará o no, sino cuándo", dice en COPE Esteban Alberto, director general del Grupo Ganaderos de Fuerteventura. "¿Cómo van a invertir sabiendo que un día cualquiera entra una plaga y tienes que cerrar, quedándote en la ruina?", se pregunta, advirtiendo de que "no hay beneficio económico que supla todo el daño que va a causar al sector".

El presidente de la Cooperativa de Ganaderos de El Hierro, Javier Padrón, opina en la misma dirección: "Todos estamos preocupados, porque ya nos cuesta mucho producir nuestro producto para que ahora entre otro más barato y de qué forma".

Esteban Alberto insiste, además, en que el Gobierno de Canarias debe explicar "qué motiva la apertura de esta línea": "Los informes de la Dirección General de Ganadería advierten del efecto que puede dañar de forma irreversible al sector, y no sabemos cómo el Gobierno sigue emperretado en una línea que puedes cargarte muchas cosas que son de sentido común".

Oposición frontal de los veterinarios

El vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas coincide con los ganaderos en que la ruta marítima con Marruecos "aumenta las posibilidades" de que entren enfermedades contagiosas endémicas de África. "Mi oposición es total en materia de seguridad animal; entiendo que se hace por motivos económicos, pero ni con todo el dinero del mundo que se pudiese ganar con la línea se podría arreglar el desaguisado que supondría para la ganadería de Canarias", avisa Sergio Martín.