"El TMT no aporta nada a la Isla de La Palma"

El consorcio internacional que promueve el proyecto ha comunicado su intención de solicitar la licencia para la instalación del mayor telescopio del mundo en la Isla, y cuando aún está por dirimirse el futuro de la instalación, una inversión que supera los 1.300 millones de euros, la organización ecologista Ben Magec, se opone. Su portavoz, Eugenio Reyes, ha comentado en La Mañana de COPE Canarias, “los mejores telescopios del mundo ya están en La Palma, si se van no se pierde nada, seguiríamos ganando un patrimonio importantísimo”. Aluden a que se puede observar el cielo sin tocar el suelo.

“El dinero no siempre trae riqueza”

A pesar de la gran inversión que supondrá para La Palma si finalmente se decide su instalación en Canarias, desde Ben Magec, se alude a que “el dinero no siempre trae riqueza, y puede ocurrir que si se hacen las cosas mal, por ejemplo, sin contar con un estudio de impacto medioambiental, nos quedemos sin territorio”.

No descartan acudir a los tribunales

Asimismo, a pesar de encontrarse aún en un momento muy primigenio, desde Ben Magec, no eluden la posibilidad de “acudir a los tribunales si observamos irregularidades, porque no sabemos qué harán con el enorme volumen de aguas residuales que generaría una instalación de este tipo”. Cabe recordar, que a pesar de la que la posibilidad de que se instale el telescopio en la Isla de La Palma ha aumentado en los últimos días, los trámites administrativos por parte de las administraciones canarias continúan retrasados.