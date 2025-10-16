COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

gastronomía con isabel pérez y dialprix

El mejor desayuno de hotel está en Lanzarote

El hotel boutique Palacio Ico recibió el galardón en los "Culinary Hotel Awards" celebrados el pasado lunes. Situado en la Villa de Teguise su apuesta por la gastronomía lo ha posicionado como uno de los proyectos más emblemáticos de las islas

ico
00:00
Descargar

Entrevista a Sonsoles López, propietaria del hotel 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura7:40 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 16 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking