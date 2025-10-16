gastronomía con isabel pérez y dialprix
El mejor desayuno de hotel está en Lanzarote
El hotel boutique Palacio Ico recibió el galardón en los "Culinary Hotel Awards" celebrados el pasado lunes. Situado en la Villa de Teguise su apuesta por la gastronomía lo ha posicionado como uno de los proyectos más emblemáticos de las islas
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura7:40 min escucha
