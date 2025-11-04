Loro Parque y el Programa Europeo de Especies en Peligro suman esfuerzos por la conservación del jaguar
El nuevo ejemplar, Tito, llega desde el zoológico de Hodonín (República Checa) con una valiosa genética que refuerza el programa de bienestar animal del parque
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura7:42 min escucha
Temas relacionados
"La situación es un despropósito institucional; la Fiscalía, que depende del procesado, no acusa al procesado, sino que lo defiende"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h