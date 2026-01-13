herrera en canarias
Loro Parque y Poema del Mar se suman al récord histórico de visitas de los zoos y acuarios en 2025
Los centros de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) superan los 15 millones de visitantes y refuerzan su papel en educación, conservación e investigación
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura6:04 min escucha
Temas relacionados
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h