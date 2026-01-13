COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

herrera en canarias

Loro Parque y Poema del Mar se suman al récord histórico de visitas de los zoos y acuarios en 2025

Los centros de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) superan los 15 millones de visitantes y refuerzan su papel en educación, conservación e investigación

loro parque
00:00
Descargar

Entrevista a Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura6:04 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 12 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking