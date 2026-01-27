COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

Fallece Lucy, uno de los guacamayos más emblemáticos de Loro Parque, a los 41 años

Protagonista de histórico Loro Show, Lucy fue una de las grandes estrellas de la primera presentación de loros de Europa

Lucy en vuelo, en Loro Parque
00:00
Descargar

Lucy en vuelo, en Loro Parque

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura5:47 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 27 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking