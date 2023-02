Vuelve el Tsunami Xixón: estas son las 38 bandas que forman el cartel

El festival más internacional de Asturias está de vuelta. Tsunami Xixón presenta su increíble cartel para su edición de 2023 con grandes artistas internacionales y nacionales que volverán a hacer de Gijón la capital del rock en España durante el último fin de semana de julio. La venta de entradas comienza el miércoles, 22 de febrero, a las 12:00 horas, en la web del Tsunami.

The Hellacopters, la banda más grande de la historia del rock and roll sueco será uno de los cabezas de cartel de Tsunami Xixón. Nicke Andersson y los suyos estarán desplegando su enorme repertorio repleto de grandes éxitos que han marcado a varias generaciones. Una oportunidad única de ver a estos mitos del rock and roll en plena forma en Asturias.

The Dropkick Murphys, la banda que ha definido gracias a su carrera el estilo punk rock / folk estarán en Tsunami Xixón 2023. Uno de los emblemas cabezas de serie del punk rock a nivel mundial nos hará corear sus himnos de principio a fin en otra noche mágica.

Desakato, quizás la banda contemporánea más grande que ha visto Asturias dará su concierto de despedida en Asturias en Tsunami Xixón. Bajo el concepto “Vivir a morrer”, Desakato serán los protagonistas de una de las jornadas de Tsunami Xixón acompañados de un buen número de bandas amigas con los que la propia banda ha decidido contar. Uno de los proyectos musicales más importantes de la historia de Asturias se despedirá de sus miles de fans a lo grande en una cita que quedará grabada de manera indeleble en nuestra memoria. Compañeros de generación como Mala Reputación o Misiva estarán junto a ellos en uno de los días más importantes de la historia de Desakato.

Descendents, la banda que inventó el punk rock melódico desde América visitarán por vez primera Asturias en una ocasión única para disfrutar de Milo y los suyos. Todos unos mitos del punk rock melódico. Mitos como también son Me First And The Gime Gimmes: este supergrupo de punk rock por el que han pasado miembros de NOFX, Bad Religion, Foo Fighters o Lagwagon volverá a España tras más de una década sin pasar por nuestros escenarios. Su repertorio basado en la revisión de clásicos del rock y pop del siglo XX en clave más melódica y más veloz convertirá el Tsunami Xixón en toda una fiesta.

Wolfmother serán sin duda una de las grandes triunfadoras de Tsunami Xixón 2023. Los de Australia descargarán su hard rock sobre el escenario Vibra Mahou de Tsunami Xixón para dejar claro por qué, décadas después, seguimos tarareando sus riffs de guitarra de principio a fin.

Los londinenses Shame traerán su post punk a Gijón para dejarnos claro por qué son una de las bandas líderes de la nueva ola de punk británica que tanto está dando que hablar en los últimos años. Desde Londres también llegan Bob Vylan, una de las sensaciones entre los círculos más modernos del punk rock a nivel europeo.

Desde América, Ignite, con su formación renovada, volverá a España tras su última gira en la que dejó a todo su público perplejo con la potencia de su melódico directo. También estarán sus compañeros de generación: Good Riddance y Authority Zero.

En el apartado de otras grandes bandas nacionales, podemos destacar a Ilegales: Jorge Ilegal y los suyos actuarán en directo en Tsunami Xixón 2023 reivindicando el por qué siempre serán un mito del rock en castellano a nivel internacional. La M.O.D.A., uno de los fenómenos mas importantes dentro de la música nacional en la última década gobernarán el escenario Vibra Mahou para dejar afónicos a todo el público del festival. También disfrutaremos del potente directo de Toundra, quienes con su rock instrumental harán todo lo contrario: no dejarán afónico a nadie. Los valencianos ZOO, quienes no dejan de llenar recinto por el que pasan, inundarán en forma de Tsunami con su mezcla de rap, reguetón, rock y ska.

Los clásicos nacionales Def Con Dos quienes vendrán celebrando el 30 aniversario de sus álbumes más icónicos: “Acción Mutante” y “Armas Pal Pueblo”. ¿Qué mejor manera de desgañitarse que con este concierto repleto de estribillos memorrables?

En el apartado de bandas asturianas, Tsunami Xixón vuelve a apostar por el enorme talento de aquí: Me Fritos & The Gimme Cheetos, The Black Panthys Party, Flashback, Strangis Guajes, Viuda, Maverick o International Hardcore All Stars.

Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que genera encuentros en torno al directo, vuelve a estar presente en Tsunami Xixón, demostrando una vez más su compromiso con Asturias y la cultura.

Tsunami Xixón, en definitiva, anuncia 38 bandas que formarán parte de su cartel para este 2023.