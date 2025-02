Vivir conectado a una máquina y sentirse libre: así funciona en Asturias la diálisis domiciliaria

El doctor Emilio Sánchez es el jefe de Nefrología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y presidente la Sociedad Española de Nefrología. Es un firme defensor de la diálisis domiciliaria porque “tiene numerosas ventajas clínicas, medioambientales y contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario”. De ahí su empeño en aumentar a lo largo de este año, como mínimo, un 20 por ciento el número de pacientes que hagan desde su propia casa el tratamiento renal sustitutivo que necesitan. “Todos los pacientes pueden ser candidatos, solo quedan excluidas las personas cuyo peritoneo no esté íntegro y aquellas que no son capaces de hacer el autocuidado necesario, para el resto sí es apta”, ha explicado en COPE.

En Asturias hay 1.600 personas que precisan tratamiento renal sustitutivo. Más de la mitad han sido sometidas a un trasplante y son 700 las que necesitan dializarse para reemplazar la función que no realizan sus riñones. La mayoría, en torno a 600 pacientes, son tratados con hemodiálisis en los hospitales. Existe, además, un centenar de enfermos renales crónicos que se dializa en su casa. Se trata de la segunda cifra más alta del país, solo superada por el Hospital Doctor Negrín de las Palmas de Gran Canaria, pero el HUCA quiere incrementarla porque “todas las partes salen ganando”.

Sociedad Española de Nefrología Emilio Sánchez, nefrólogo

VENTAJAS

Entre las ventajas clínicas que enumera el doctor Sánchez destaca que los pacientes sufren menos ingresos hospitalarios, controlan mejor la insuficiencia cardíaca, pueden orinar más y también comer con menos restricciones. El especialista suma a esos beneficios que evitan los desplazamientos al hospital. “Aquí vienen pacientes de Somiedo que, entre ir y volver más el tratamiento, echan ocho horas cada vez que vienen a hemodiálisis, que es un día sí y otro no”. El menor impacto medioambiental de la diálisis peritoneal y que contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario, son otros de los puntos favorables que el jefe de Nefrología del HUCA añade a la ecuación.

DIÁLISIS PERITONEAL ASISTIDA

El SESPA ofrece la posibilidad de dializarse en casa. Los pacientes que aceptan reciben un curso de formación y todo el material necesario “para que puedan hacer una vida lo más parecida a la normalidad, incluidos viajes”. Ante el temor de algunos pacientes a seguir el tratamiento renal sustitutivo en su propio domicilio, Salud está trabajando en una modelo de diálisis peritoneal asistida que ya funciona en otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Canadá y que pasa por contratar personas “que no tienen por qué ser enfermeras, para que se acerquen a los domicilios de los enfermos renales crónicos para echarles una mano”.

CRISTIAN Y AIDA, encantados

¿Se puede vivir conectado a una máquina y sentirse libre? Pues sí, se puede. Cristian Priede es de Candás. Tiene 45 años y cuando cumplió diez años sus riñones dejaron de funcionar. Desde entonces, ha pasado por tres trasplantes y su cuerpo ha rechazado los tres. Este joven asturiano lleva décadas dializándose. Empezó acudiendo tres días por semana a Gijón. Primero al hospital de Cruz Roja y después al de Jove. Las citas las marcaban los nefrólogos, en función de la disponibilidad de la máquina que tenía que compartir con otros pacientes, y cada sesión duraba más de cuatro horas. Desde hace siete años, Cristian se dializa en su propia casa con el material facilitado por el Servicio de Salud de Principado (SESPA). Antes tuvo que hacer un curso de formación en el que también participó su padre. “Estoy contentísimo, limpiar mi sangre en casa me facilita mucho la vida”, ha explicado en COPE este candasín que lleva con “plena normalidad” su enfermedad y estuvo trabajando durante algún tiempo en la hostelería. “Ahora estoy en paro, pero voy a buscar trabajo porque la diálisis nunca me han cortado las alas”, ha remarcado en COPE.

C.P. Cristian Priede

Aida Rosa Alonso es otro ejemplo de que se puede depender de una máquina y tener más libertad que nunca si te dializas en tu propio domicilio. “Me ha cambiado la vida cien por cien, no ir al hospital es una ventaja muy grande”, afirma una y otra vez esta langreana de 56 años que es madre de tres hijas. Aida se dializa por la mañana para tener el día libre a partir del mediodía y hacer una vida “normal”. La cicladora está en su habitación y cuenta con un equipo que la asesora al otro lado del teléfono para resolver cualquier duda. “Nunca estamos solos, siempre hay una mano amiga para resolver cualquier duda”.

A.A. Aida Alonso

Tanto Cristian como Aida han pasado de “ser esclavos del hospital” a poder hacer planes con familia y amigos. Cuando viajan se llevan su máquina y el material necesario para dializarse. Una vez en el destino, encuentran "todo preparado" para que su vida no se detenga pese a que sus riñones no funcionan como debieran. “Es que haces una vida normal”, insisten estos dos pacientes que recomiendan la diálisis domiciliaria al resto de pacientes. “Que no tengan miedo, es muy fácil, lo recomiendo cien por cien”, coinciden Cristian y Aida.