Vesuvius dejará menos de 20 empleados en Langreo para labores comerciales

Vesuvius sigue decidida a cerrar su planta de producción de Langreo y deshacerse de la mayor parte de los 111 trabajadores que integran su plantilla. Del expediente de regulación de empleo sólo se librarían menos de veinte empleados, que se quedarían para atender labores comerciales y de venta.

Es, al menos, los que los directivos de la multinacional británica han trasladado a la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, que esta mañana ha explicado el encuentro que mantuvo anoche con el director general de Vesuvius para Francia y España, Francisco Lorenzo Blanco.

"Se salvarían menos de veinte de personas que quedarían para venta o comercial", ha afirmado la alcaldesa, que ha explicado que para el resto la dirección ofrece la posibilidad de ser recolocados en otras plantas del grupo, que posee dos factorías en el País Vasco y otras 57 repartidas por todo el mundo.

Siempre según la regidora langreana, la empresa considera además que a los empleados de más edad pueden darles salida a través del ERE, formación a otros para que puedan conseguir un empleo de calidad e incluso ayudas para que puedan montar negocios autónomos.

La empresa, ha subrayado Arbesú, reconoce que la planta langreana "es puntera y que la calidad de los trabajadores es muy buena", pero se escuda en que la caída de la producción siderúrgica les obliga a cerrar esta factoría.

Los trabajadores rechazan la oferta

Los trabajadores de Vesubius rechazan las compensaciones que ofrece la multinacional británica a cambio de los despidos. El presidente del Comité de Empresa, Juan Manuel Baragaño, insiste en que no hay razones que justifiquen el cierre por lo que su único objetivo es que la planta de Langreo siga abierta. No le valen las promesas de recolocaciones o ayudas económicas: “En esta cuenca ¿dónde vamos a ir recolocados? No queremos recolocaciones, queremos el pan del día y seguir trabajando en esta empresa, que da beneficios”.

Baragaño está convencido de que pueden ganar el pulso a la multinacional y hace una llamada a la unidad. De momento, ya cuentan con el apoyo de todas las asociaciones vecinales de la cuenca del Nalón, con las que se han reunido esta mañana en La Felguera.

El lunes vecinos y trabajadores participarán juntos en la marcha que saldrá a las 10 de la factoría de Vesubius y finalizará frente al Ayuntamiento de Langreo.