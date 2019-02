"Veo un 75% de opciones de que Javi Hernández siga en el Oviedo"

Con el futuro asegurado para varios pilares de la plantilla del Real Oviedo, las próximas negociaciones tendrán a Yoel Bárcenas y Javi Hernández como asuntos capitales. En el caso del defensa andaluz, la operación presenta mayores dificultades. El Oviedo no tiene la capacidad para actuar a expensas de la decisión del Real Madrid. Eso sí, el representante del futbolista, Jokin Bárcena, alimenta las opciones de ver a Javi Hernández vistiendo de azul a partir del próximo verano.

"Javi está súper encantado en Oviedo, en todos los conceptos. Ciudad, equipo, técnicos, compañeros, directivos. Hay correspondencia de prestaciones. El jugador está dando lo máximo, y el club, la afición y el entorno le están correspondiendo. Javi es un niño con un traje de hombre mayor en cuanto a sensatez y el respeto que le infunde a su trabajo", destaca el agente del defensa cedido por el Real Madrid. En su círculo más cercano no ha sorprendido su particular escalada en Asturias: "Conocemos su evolución y progresión en el fútbol, en cada una de las categorías en las que ha estado. Desde cadetes ha ido absorbiendo año a año esos conceptos que tiene que absorber un futbolista para ponerlos en el verde". Bárcena recuerda que "ya el año pasado lo hizo extraordinariamente, muy bien", en el grupo cuarto de la Segunda B. "Es difícil jugar en Segunda con 20 años aunque proceda del Madrid, no es sencillo competir con jugadores experimentados; pero aunque él firmó para el Oviedo B, sabíamos que podría gustar y que si subía al primer equipo no volvería a bajar, como así ha sucedido", resume el representante de Javi Hernández.

Bárcena da las gracias de manera especial a Juan Antonio Anquela: "No siempre ocurre, muchas veces se confía más en los veteranos, pero Anquela y su cuerpo técnico han confiado plenamente en el jugador y Javi lo está devolviendo con rendimiento". Los partidos de Javi Hernández en el Real Oviedo se están examinando en Madrid y en otras capitales futbolísticas. "Hay muchos clubes de Primera, nacionales y extranjeros, que le están siguiendo. Su demarcación, ser zurdo y poder jugar de central y lateral hacen que sea un puesto muy codiciado. Ha llamado la atención su crecimiento y rendimiento. El futbol está globalizado, lo que ocurre en Oviedo al minuto se sabe en Sídney. En Italia, Inglaterra o Alemania hay un seguimiento constante del fútbol español y más a las jóvenes promesas. Hay clubes de Primera que nos han llamado para decir que le están siguiendo".

El futuro de Javi Hernández se sabrá al final de la temporada. Su agente explica la situación: "A Javi le gustaría seguir en el Real Oviedo. Pero también quiere crecer hasta donde pueda. Y en ese crecimiento, si hubiera equipos de Primera, aunque nos doliera mucho, tendríamos que dejarle crecer. También puede ascender el Oviedo. En todo caso, el Madrid manda como propietario del jugador. Tiene la sartén por el mango".

En el actual contexto, las palabras de Jokin Bárcena alimentan el optimismo azul: "Si hubiera una nueva cesión, el Oviedo tendría preferencia". ¿Piensa el representante en una continuidad en Asturias? "Ahora mismo lo veo bastante factible, a día de hoy lo veo en un porcentaje elevado, en torno al 70-75 por ciento. Esto cambia de la noche a la mañana, pero esa es mi percepción ahora mismo".