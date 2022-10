La Vega tensa las relaciones entre Principado y Oviedo: Canteli "decepcionado" con Barbón

Las buenas relaciones que hasta ahora mantenían el presidente del Principado y el alcalde de Oviedo podrían cambiar drásticamente a cuenta de la Fábrica de Armas de La Vega. Alfredo Canteli se siente "decepcionado" con el cambio de postura de Adrián Barbón, dispuesto ahora a revisar el plan para integrar en la ciudad los más de 120.000 metros cuadrados de la antigua factoría.

Tras alcanzar hace unos meses un acuerdo entre Principado, Ayuntamiento y Ministerio de Defensa, el presidente abría este martes la puerta a revisarlo completamente si el PSOE gana las elecciones en Oviedo, ya que el candidato socialista a la alcaldía, Carlos Fernández Llaneza, ha dejado clara su oposición al proyecto.

Canteli cree que Barbón se ha "pasado de frenada" y no entiende como lo que el propio Barbón definió como "el mejor proyecto posible para La Vega", ahora sea puesto en cuestión.

"Que ahora se hable de modificar el protocolo que firmamos en Madrid, en función de quién sea el futuro alcalde de Oviedo me parece una falta de respeto a Asturias y, especialmente, a Oviedo", señala el actual alcalde, que insiste en que "si la operación era magnífica hace tres meses, no puede cambiar porque en unas futuras elecciones, cosa que no espero, cambie la alcaldía de Oviedo"

La polémica ha llegado este miércoles al parlamento asturiano donde Barbón, lejos de rectificar ha vuelto a intentar la cuadratura del círculo: Anuncia que firmará el convenio para desarrollar el actual acuerdo, pero sin descartar cambiarlo si el PSOE gana las elecciones en Oviedo.

"Nosotros vamos a firmar el convenio", asegura el presidente del Principado, lo que no quita para que "el señor Fernández Llaneza, que ha sido elegido democráticamente en un proceso que ya quisieran los demás" (en alusión a las primarias), si gana las elecciones "como alcalde tendrá derecho a solicitar la modificación del convenio".

Además del futuro de La Vega, también está en cuestión el proyecto de Ronda Norte para la capital, que el gobierno del Principado respalda, pero el candidato socialista a la alcaldía rechaza. Canteli se preguntaba esta mañana si, para el PSOE, una obra es buena o mala dependiendo de quién gobierne.