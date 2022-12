Una avería corta once horas la comunicación ferroviaria entre Asturias y León

El puente de diciembre arrancó con problemas en Asturias. Una avería en el sistema de electrificación a la altura de Pajares obligó a suspender a primera hora de la mañana de este sábado la circulación en el trayecto Linares-Congostinas – Navidiello-Parana, de la línea Venta de Baños - Gijón. La reparación no se completó hasta once horas después, cuando ya no había previsto ningún tren más en la línea para ese día.

La avería supuso el corte de la comunicación ferroviaria entre Asturias y León, en ambos sentidos, durante toda la jornada, estableciéndose un plan alternativo para transportar por autobús a los viajeros, que funcionó con importantes retrasos.

Los afectados no ocultaban su indignación. "Asturias sigue en el siglo XIX", aseguraba Sandra en sus redes sociales: "En Oviedo, 3 horas esperando un autobús, ya no llego a mi enlace en Madrid y tendré que buscar otra forma de llegar a mi destino".

"Renfe no tiene capacidad de respuesta ante las incidencias - nada infrecuentes- en su línea Asturias- Madrid. Servicio tercermundista" aseguraba Gemma, mientras Bea denunciaba: "es una vergüenza, llamas al número asistencia al viajero y te cuelgan el teléfono. Estamos tirados en Mieres, sin baños, sin calefacción y el autobús que, viene a buscarnos, llega 1 hora y 18 min. tarde".





Problemas también en cercanías

La red de cercanías tampoco se libró de problemas en este comienzo del puente. Una incidencia en la estación de Pinzales, provocó retrasos de 25 minutos en la línea de ancho métrico entre Oviedo y Gijón. En este caso la reparación fue más rápida, la incidencia quedó solucionada unas dos horas después, aunque tampoco faltaron las quejas de los usuarios: "Vaya hombre, ¡¡que sorpresa!! el pan de cada día".

Retrasos medios de 25 minutos a trenes de Cercanías de la relación Gijón - Oviedo por una incidencia en estación de Pinzales (Ancho Métrico). — INFOAdif (@InfoAdif) December 3, 2022