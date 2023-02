Trabajadores de Química del Nalón exigen un convenio "a la altura"

Los trabajadores de Química del Nalón, de las factorías de Trubia (Oviedo) y Ciaño (Langreo) se han manifestado este mediodía en el centro de Oviedo, frente a las oficinas de la empresa. Exigen que el convenio esté a la altura y las posturas, de momento, están lejos de encontrarse.

Los empleados piden que la subida salarial sea la que estipula el convenio general del sector químico, como mínimo el diez por ciento, mientras la empresa propone una subida del 3 o 4 por ciento. También reclaman la pervivencia del contrato relevo, contra las intenciones de subcontratación de la empresa. El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, lo explica así: "Reivindicamos un convenio a la altura, acorde a lo que es esta empresa y al futuro que tiene por delante. Y a la generosidad de los trabajadores. Está solicitando fondos europeos para la descarbonización y esa ayuda no se corresponde con los trabajadores".

Las partes vuelven a reunirse la próxima semana, pero no parece que vaya a haber encuentro, mientras los trabajadores amenazan con continuar con las movilizaciones: "No entendemos la negativa de la parte empresarial de no actualizar los salarios de acuerdo al IPC. Conllevaría una pérdida de poder adquisitivo. Hay un convenio general del sector químico que sí recoge esa actualización y los convenios de empresa se supone que son para mejorar el convenio de referencia. Y en este caso no se mejora".

Más de un centenar de trabajadores han participado este viernes en Oviedo una manifestación convocada por el sindicato SOMA-Fitag-UGT. La movilización ha finalizado frente a las oficinas de Constructora Los Álamos, que pertenece al mismo grupo empresarial.

La plantilla ya ha mostrado su oposición a las intenciones de la empresa y ha anunciado la intención de continuar con las movilizaciones en el futuro si no se llega a un acuerdo.