Trabajadores de Prosetecnisa reclaman el pago de sus nóminas

Los trabajadores que se encargan de la seguridad en las estaciones de autobuses de Oviedo y Gijón, en el antiguo HUCA y en varios centros comerciales de Asturias han iniciado las movilizaciones. Aluden a seis meses de retrasos en el pago de las nóminas. Ese fue el comienzo. Más del 60% de la plantilla lleva dos meses sin cobrar. Este jueves se han concentrado para reclamar a la empresa que arregle la situación.

La plantilla habitual de Prosetecnisa está formada por unos 60 empleados de manera continuada. Pueden ascender hasta la centena, en función de diferentes servicios eventuales o espectáculos. En ese caso se realizan contratos temporales. Este jueves se han concentrado en la estación de autobuses de Oviedo, uno de los centros de los que se encargan. José Manuel Fernández es el responsable de seguridad privada de UGT Asturias: "Es una empresa que tiene un promedio de entre 50 y 100 trabajadores. Hay muchos servicios eventuales que van surgiendo. Espectáculos... Entonces fluctúa el número de trabajadores. Podemos hablar perfectamente de más de 60 trabajadores seguro".

Los trabajadores no descartan más movilizaciones si no se arregla la situación: "Iniciamos movilizaciones, primero con concentraciones. Buscamos hacer un llamamiento a los grandes clientes de esta empresa. Que sean conscientes de que su empresa contratada no está pagando a sus trabajadores. El camino que vamos a seguir es que quizá nos lleve a una huelga".

Los trabajadores denuncian que la situación ya ha sido trasladada a Inspección de Trabajo, a la que señalan de inmovilismo. Fernández apunta: "Desde hace seis meses estamos detectando retrasos continuados. El convenio estatal de empresas de seguridad establece que entre el día 1 y 3 se deben abonar los salarios. Desde hace seis meses se está convirtiendo en 15 días, 20 días, más de un mes, y ahora entramos en la dinámica de impago. Hay vigilantes que llevan dos meses sin cobrar".