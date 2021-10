El Teatro Campoamor no llegará al 60% de su aforo en la entrega de los Premios Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias recuperan la "casi normalidad" en esta edición después de más de año y medio de pandemia que obligó a una ceremonia restringida durante la edición de 2020, con la entrega de los galardones en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Este año, la ceremonia de entrega de los Premios vuelve a un Teatro Campoamor remozado por las obras que se están llevando a cabo en su fachada y en los laterales del edificio, aunque el viernes día 22, no se alcanzará el 60% del aforo del Teatro por motivos de seguridad, según anuncia la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo. La directora envía un mensaje a la ciudadanía para que se cumplan todas las pautas y pueda celebrarse el acto en las máximas condiciones de seguridad.

En cuanto a las actividades programadas por la Fundación, la fábrica de Armas de La Vega abre sus puertas el próximo 14 de octubre con actividades presenciales de todos los premiados, excepto del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, Amartya Sen, a quien por razones de salud, su entorno médico le ha recomendado no viajar. El primero de los actos tendrá lugar el viernes, día 15 de la mano del Premio Princesa de las Letras, el escritor Emmanuel Carrére, será a las once de la mañana. En total, serán algo más de 60 actividades repartidas, no sólo en Oviedo, sino también en Gijón, Avilés y Mieres. Las actividades finalizan el sábado, día 23, día del Pueblo Ejemplarde Asturias en el que se celebrarán además tres actividades más. Por otro lado, serán alrededor de 80 centros educativos y miles de alumnos los que participen en estas actividades. Son muchas las peticiones que llegan para acceder a alguna de las actividades, por lo que Teresa Sanjurjo hace hincapié en la necesidad de que si alguien con entrada no tiene pensado utilizarla, o no pueda por cualquier razón, que lo haga saber porque son muchas las personas que se quedan fuera.